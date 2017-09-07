Minden vizsgált nem állami iskolafenntartónál talált átláthatósági kifogást az ÁSZ

Tízből nyolc köznevelési közfeladatokat nyújtó, államháztartáson kívüli szervezet nem tett eleget a közpénz felhasználásához kapcsolódó közzétételi kötelezettségének, a fennmaradó kettő pedig kisebb hiányosságokkal teljesítette azt - ismertette az Állami Számvevőszék alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Warvasovszky Tihamér hangsúlyozta: az ÁSZ ellenőrzései során mindig kiemelt figyelmet fordít az átláthatósági törvény biztosítékainak érvényesülésére, az eredmény viszont azt mutatja számukra, hogy a közpénzek átláthatósága terén még jelentős erőfeszítésekre van szükség. Elmondta: azt vizsgálták, hogy a fenntartók az állami támogatásokat szabályszerűen, átlátható módon, illetve szabályozott keretek között használták-e fel, a humánszolgáltatást nyújtók rendelkeznek-e megfelelő belső szabályozással, a közérdekű adatokat megfelelő módon nyilvánosságra hozták-e, valamint, hogy a szolgáltatást igénybe vevők megfelelő információkhoz tudnak-e jutni az intézmények működéséről.



Az ÁSZ megállapította, hogy közfeladat ellátásának kereteit döntően megfelelően vagy kisebb hiányosságokkal, de a jogszabályoknak megfelelően alakították ki a fenntartók, a támogatások felhasználásában azonban találtak szabálytalanságokat.



A vizsgált tíz fenntartó előbb 20, majd 19 intézményt működtetett a vizsgált időszakban, 2012-2015 között 23 milliárd forint állami támogatást kapott erre a célra, és évente mintegy 26 500 diák képzésében vett részt.



Warvasovszky Tihamér elmondta: 64 javaslatot fogalmaztak meg a fenntartóknak, akiknek 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy a kifogásokra és észrevételekre intézkedési tervet készítsenek.



Az ÁSZ a Matura Alapítványt, a "Tehetségekért" Alapítványt, a Művészetért Közalapítványt, a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t, a Rockenbauer Felsőoktatási Közhasznú Nonprofit Kft.-t, a "Magyarországi Magiszter" Alapítványt, a Hibó Tamás Művészeti Alapítványt, a Tehetséges "Más Fogyatékosokért" Oktatási Alapítványt, a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját, valamint a Sziltop Oktatási Nonprofit Közhasznú Kft.-t ellenőrizte. Az alelnök az MTI kérdésére elmondta: kockázatelemzéssel választják ki az intézményfenntartókat, hamarosan újabb húsz fenntartó vizsgálatát kezdik meg, náluk már a 2012-2016 közötti időszakot ellenőrzik.



Salamon Ildikó felügyeleti vezető a vizsgált fenntartókkal kapcsolatban azt emelte ki, hogy a közfeladat-ellátás kereteinek vizsgálatakor többek közt a számviteli politika, a leltározási szabályzat, a pénzkezelési szabályzat kialakításában találtak hibákat vagy hiányzott a számlarend, a jogszabály által előírt iratkezelési szabályzat. Volt olyan is, ahol a támogatások igényléséhez, módosításához, elszámolásához kapcsolódó iratot nem őrizték meg.



A támogatások felhasználásában talált kifogások közt szerepelt többek közt, hogy volt olyan fenntartó, amely a jogszabály által előírt 15 napos határidőn túl adta át a fenntartott intézménynek a költségvetési támogatást, nem vezetett a jogszabályban előírtaknak megfelelő nyilvántartást a támogatások felhasználásáról, nem határozta meg a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályait, nem határozta meg az intézmények költségvetését.

Az átláthatóságot ért kifogások között szerepelt a közérdekű adatok nyilvánosságának hiánya mellett például az is, hogy a fenntartó nem értékelte, illetve nem hozta nyilvánosságra az intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét.

Nem volt szabályszerű és szabályozott a Magyar Állatorvosi Kamara (Máok) vagyongazdálkodása, és azzal, hogy a szervezet nem tett eleget a közzétételi kötelezettségeknek, nem biztosította a gazdálkodás átláthatóságát az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzése alapján.

Az ÁSZ közleménye szerint az ellenőrzés egyebek mellett megállapította, hogy az országos és területi szervezetek a gazdálkodás alapvető feltételeit biztosító számviteli politikával és számlarenddel nem rendelkeztek, illetve ha mégis rendelkeztek, azok nem feleltek meg a számviteli törvény előírásainak.



A közlemény szerint 7 szervezet nem leltározott, 14 szervezet nem egyeztette az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokat, további 11 szervezetnél nem történt meg a követelések minősítése, 8 területi szervezet pedig nem járt el szabályszerűen a fizetési késedelmek esetén.



A költségvetési támogatást a meghatározott célra használták fel, azonban a támogatások pénzügyi elszámolása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.



Az ÁSZ a földművelésügyi miniszter, a Máok országos szervezetének elnöke és valamennyi területi szervezet elnöke számára 34 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.



A kamara az állatorvosok érdekképviseleti szerve, állatorvosok, állategészségügyi intézmények és szolgáltatók, állatorvosi asszisztensek regisztrálását, nyilvántartását látja el. A szervezet többek között részt vesz a járványvédelemmel összefüggő szervezési feladatokban, az állategészségügyi szolgáltatások minőségellenőrzésében, az általános szakmai és etikai szabályok megalkotásában. A kamara feladatait országos szervezete és 17 területi szervezete végzi.

A szervezet bevételeinek legnagyobb hányada a tagdíjakból származott, amelyek a 2013-as 138,1 millió forintról 2015-re 140,7 millió forintra emelkedtek - olvasható a közleményben.