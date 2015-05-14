EBRD: Tiszteletre méltó a magyar növekedés

Az Európai Bizottság és az IMF után az EBRD is felfelé módosította a magyar gazdaságra vonatkozó idei GDP prognózisát, így az év eleji 2,4 százalék helyett már 2,6 százalékos növekedést várnak. A közép-európai EU-gazdaságok növekedésének az alacsony olajárak, az EKB kötvényvásárlási programja és az élénkülő euróövezeti aktivitás ad támaszt.

A felzárkózó európai gazdaságok és az egykori szovjet térség reformjainak finanszírozására 1991-ben alapított bank, amely a grúz fővárosban összehívott éves közgyűlésének nyitónapjára időzítette új prognózisát, a közép-európai és a balti EU-gazdaságokban átlagosan 2,9 százalékos, Magyarországon 2,6 százalékos növekedést jósol 2015-re.

Az EBRD mindkét előrejelzést javította: januárban ismertetett előző becslésében e térség egészére 2,6 százalékos, a magyar gazdaságban 2,4 százalékos idei növekedést valószínűsített.

A bank szerint e közép-európai EU-gazdaságoknak mindenekelőtt az élénkülő euróövezeti aktivitás, az eurójegybank (EKB) mennyiségi enyhítési ciklusa és az olajárak korábbi zuhanásának még mindig érvényesülő hatása ad felhajtóerőt. Az EBRD szerint ezekben az euróövezettel szoros kapcsolatban álló gazdaságokban az EKB mennyiségi enyhítéséből eredő pótlólagos likviditás enyhítette a monetáris kondíciókat, és ez tette lehetővé, hogy a térség gazdaságai maguk is enyhítsék saját monetáris politikájukat. Mindemellett a közép-európai EU-gazdaságok valutái - az eurót követve - gyengültek a dollárral szemben, és mindez együtt várhatóan jelentősen javítja e gazdaságok versenyképességét - áll az EBRD csütörtöki jelentésében.

Tiszteletre méltó növekedés