Gazdaság
EBRD: Tiszteletre méltó a magyar növekedés
A londoni fejlesztési bank is felfelé módosította növekedési kilátásait
A felzárkózó európai gazdaságok és az egykori szovjet térség reformjainak finanszírozására 1991-ben alapított bank, amely a grúz fővárosban összehívott éves közgyűlésének nyitónapjára időzítette új prognózisát, a közép-európai és a balti EU-gazdaságokban átlagosan 2,9 százalékos, Magyarországon 2,6 százalékos növekedést jósol 2015-re.
Az EBRD mindkét előrejelzést javította: januárban ismertetett előző becslésében e térség egészére 2,6 százalékos, a magyar gazdaságban 2,4 százalékos idei növekedést valószínűsített.
A bank szerint e közép-európai EU-gazdaságoknak mindenekelőtt az élénkülő euróövezeti aktivitás, az eurójegybank (EKB) mennyiségi enyhítési ciklusa és az olajárak korábbi zuhanásának még mindig érvényesülő hatása ad felhajtóerőt. Az EBRD szerint ezekben az euróövezettel szoros kapcsolatban álló gazdaságokban az EKB mennyiségi enyhítéséből eredő pótlólagos likviditás enyhítette a monetáris kondíciókat, és ez tette lehetővé, hogy a térség gazdaságai maguk is enyhítsék saját monetáris politikájukat. Mindemellett a közép-európai EU-gazdaságok valutái - az eurót követve - gyengültek a dollárral szemben, és mindez együtt várhatóan jelentősen javítja e gazdaságok versenyképességét - áll az EBRD csütörtöki jelentésében.
Tiszteletre méltó növekedés
A kormány az EBRD által közölt prognózisnál még jobbnak ítéli a magyar gazdaság növekedési kilátásait, 2015-ben 3,1 százalékos bővülésre számít – olvasható az NGM közleményében. A beruházások növekedése folytatódni fog, amit segítenek a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelprogramok és az alacsony kamatkörnyezet is – írják. Az EU forrásbevonás magas szintje fennmarad, de a gazdaság bővüléséhez a fogyasztás is hozzájárul, köszönhetően a háztartások részére rendelkezésre álló jövedelmek növekedésének, az olajárak csökkenésének és a devizahitelesek számára az elszámolással visszajuttatott közel 1000 milliárd forintnak is.
A magyar gazdaságról megállapítják, hogy bár valószínűleg folytatódik a növekedési ütem lassulása - a bank jövőre 2,3 százalékos GDP-bővülést vár Magyarországon -, az idei és a jövő évi növekedés 2,5 százalékot közelítő átlaga azonban még mindig "tiszteletre méltó".
A tavaly érvényesült átmeneti hatások - köztük az EU-források gyors szétosztása - most már nem gyakorolnak növekedési hajtóerőt, a foglalkoztatottság folytatódó bővülése és a reálbérek erőteljes emelkedése ugyanakkor segíti a hazai fogyasztás növekedését - áll az EBRD csütörtöki elemzésében.
Az EBRD becslése szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kiterjesztett növekedési hitelprogramja a hazai össztermék 3 százalékával megegyező értékű finanszírozáshoz juttatja a magyar vállalati szektort.
Mély recesszió Oroszországban, Ukrajnában
Oroszországban mély és jövőre is áthúzódó recessziót várható, elsősorban a nyugati szankciók és az alacsony olajárak miatt, amelyek súlyosan érintették az egyébként is mélyen gyökerező szerkezeti problémák gyötörte gazdaságot. A bank előrejelzése szerint az orosz GDP idén 4,5 százalékkal, 2016-ban 1,8 százalékkal csökken. A hosszú távú orosz növekedési kilátások továbbra is gyengék, és nehéz elképzelni jelentősebb fellendülést, ha nem ér véget az orosz gazdaság "lekapcsolódásának" folyamata a világgazdaság többi részéről, és ha továbbra sem lesznek jelentős szerkezeti reformok. Tavaly rekordértékű, nettó 154 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki a befektetők az országból
Az EBRD Ukrajnában súlyos - az előző előrejelzésben szereplőnél is jóval mélyebb - recessziót vár az idén, jövőre azonban nem tartja kizártnak a fellendülést abban az esetben, ha a biztonsági helyzet nem romlik, és ha az IMF-segélyprogram nem siklik ki.
A csütörtöki EBRD-előrejelzés szerint az ukrán GDP-érték az idén 7,5 százalékkal zuhan, de 2016-ban 3 százalékkal növekedhet. Az EBRD a januári prognózisban még 5 százalékos idei visszaesést jósolt az ukrán gazdaságban.