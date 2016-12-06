Deutsch Tamás: 2018 végére megvalósul a Szupergyors internet program

A Szupergyors internet program keretében 2018 végére az ország valamennyi településére eljut a legalább másodpercenkénti 30 megabit adatátviteli sebességű, szupergyors internetszolgáltatás - közölte a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos a kedden Zalaegerszegen tartott konzultáción.

A tanácskozáson polgármestereket, jegyzőket, valamint a kormányhivatal munkatársait a települések érdekeit szolgáló, mindenkihez eljutó fejlesztési programról tájékoztatták.

Deutsch Tamás kiemelte: a minőségi internetszolgáltatás a gazdaságélénkítő hatása mellett leegyszerűsíti a közügyek intézését, segíti az oktatási rendszer átalakítását és a mindennapi életben is előnyöket biztosít. Hozzátette: 2020 végéig Európában minden háztartásba, minden közintézménybe, önkormányzati és állami közigazgatási intézménybe eljut a szupergyors - legalább másodpercenkénti 30 megabit adatátviteli sebességű - internetszolgáltatás. A program célja, hogy az Európai Unió minden polgára élni tudjon a digitális szolgáltatás előnyeivel, lehetőségeivel - mondta el Deutsch Tamás. Kiemelte, hogy a fejlesztés Magyarországon két évvel korábban eredményesen megvalósul. A nagyarányú hálózatfejlesztések eredményeként a 2018-as év végére minden magyar családnak, háztartásnak lehetősége lesz a legalább másodpercenkénti 30 megabit adatátviteli sebességű, szupergyors internetszolgáltatás igénybevételére.

A Zala megyei kormánymegbízott arról beszélt, hogy a kormány Digitális Jólét Programja számos, már évek óta zajló, a digitális átalakulást érintő programnak, valamint jó néhány új fejlesztésnek ad keretet. A Zala Megyei Kormányhivatal 258 - 257 települési és egy megyei - önkormányzattal áll folyamatos munkakapcsolatban - emlékeztetett Sifter Rózsa. Kitért arra is, hogy a kapcsolattartás és az adatgyűjtés Zalában tíz éve elektronikus úton zajlik. A napi munkának és a járások keretében kialakított ügysegély-rendszernek gyakran gátja a lassú internethozzáférés. A gyorsinternet így nemcsak közvetlenül, hanem a közigazgatáson keresztül közvetve is segíti az állampolgárokat - hangsúlyozta.

A digitális infrastruktúra kiépítése a településeken azért is elsődleges fontosságú, hogy segíteni tudják a munkavállalókat, és arra is lehetőséget ad, hogy a helyi kis- és középvállalkozások versenyképességét Zala megyében is támogatni, erősíteni lehessen - mondta összegzésként a kormánymegbízott.