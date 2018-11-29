A magyar munkavállalók 14 százaléka kap év végén 13. havi fizetést egy felmérés szerint

A magyar munkavállalók 14 százaléka kap 13. havi fizetést novemberi, illetve decemberi fizetése mellé, átlagosan 332 ezer forintot, jellemzően a nagyobb tőkével működő, külföldi magántulajdonú vállalatoknál - derült ki a Workania állásportál által működtetett Fizetesek.hu felméréséből.

A felmérésben 48 ezren vettek részt a www.fizetesek.hu oldalon található kérdőív kitöltésével.

A 13. havi fizetésnél fontos szempont a cég nagysága: a kevesebb mint 50 embert foglalkoztatóknál az alkalmazottak csupán 11 százaléka kapja ezt a bónuszt, átlagosan 300 ezer forintot. Az 50-250 dolgozóval rendelkező cégeknél már az alkalmazottak 15 százaléka számíthat átlagosan 345 ezer forintra, azoknál a munkaadóknál pedig ahol a munkavállalók száma meghaladja az ezret, már az alkalmazottak 20 százaléka kap 13. havi fizetést, átlagosan 365 ezer forintot.



A felmérés regionális bontásban is vizsgálta ezt a plusz juttatást. Nagy a különbség a főváros és a többi régió között, minden második válaszadó Budapesten kapja a juttatást, 9 százalékuk Győr-Moson-Sopron megyében, 5 százalékuk pedig Pest megyei munkaadónál dolgozik. Az érték is a fővárosban a legmagasabb, itt a 13. havi fizetésben részesülők átlagosan 373 600 forintot kapnak, Fejér megyében 357 700 forintot, Komárom-Esztergom megyében 325 500 forintot, Veszprém megyében pedig átlagosan 321 000 forintot.