Gazdaság
Szélvihar miatt leállították az egyik francia atomerőművet
Az erőmű hagyományos és EPR reaktorát is érintette az erős viharfront
Az erőmű 1. és 3. blokkját, egy hagyományos reaktort és az újgenerációs (EPR) reaktort is lekapcsolták, miután csökkentették a teljesítményüket, „a bejelentett időjárási előrejelzések kezelésére előírt eljárásoknak megfelelően” – áll az EDF honlapján közzétett helyzetjelentésben.
A 2. számú egység, a telephely másik hagyományos reaktora már korábban leállt „tervezett karbantartás” miatt.
A Flamanville-i erőmű a La Manche csatorna partján található, a Normandiát péntekre virradó éjjel végigsöprő heves szél frontvonalában, ahol a széllökések helyenként meghaladták az óránkénti 200 kilométeres sebességet.
Az EDF közölte, hogy az 1. számú blokk teljesítményét már csütörtök reggel 50 százalékra csökkentették „a bejelentett időjárás-előrejelzések kezelésére előírt eljárásoknak megfelelően”. Éjfél körül a reaktor levált az elektromos hálózatról, és azóta csak a saját fogyasztásához szükséges energiát termelte.
A 3. blokk, a 2024 decemberében hálózatra kapcsolt Flamanville-i EPR már csütörtökön csökkentette a teljesítményét, mielőtt leválasztották az elektromos hálózatról, és külső elektromos hálózatról táplálták. Ezután a reaktor biztonsági működésbe helyezte magát, és leállt a nem tervezett működés miatt. Az erőmű munkatársai jelenleg diagnosztikai vizsgálatokat végeznek, hogy pontosítsák az incidens okait.
A jelenlegi technikai helyzet a Goretti vihar átvonulásának köszönhető – közölte az EDF szóvivője.