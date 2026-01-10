Mit tegyünk és mit ne ha belepte a hó a napelemeket?

Veszélybe kerül a télen amúgy is szerényebb napenergia-termelés, ha hó fedi be a paneleket. A Világgazdaság utánajárt, kell-e, érdemes-e letakarítani a havat a napelemekről, vagy hagyni kell az egészet úgy, ahogy van.

Nem meglepő módon nem termel áramot az a napelem, amelyet nem ér fény. Márpedig a hó megakadályozza, hogy az alatta lévő panelek úgy szolgáljanak, ahogyan azt várja a tulajdonosuk.

Hó lepi be az országban működő naperőművek sorát, ahogyan a háztetőkre szerelt kis erőművekét is. Ráadásul pillanatnyilag a felhők is szűrik a napsütést. A Mavir péntek délutáni adatai szerint a naperőművek alig járultak hozzá a hazai áramtermeléshez. Stabilan csak az atomerőműre és a gázüzemű erőművekre számíthattunk – most ez utóbbiakra a legnagyobb súllyal –, de dolgoznak a mátrai lignitblokkok és azokkal nagyjából azonos mennyiségű áramot adó biomassza-erőművek is.

Mégsem érdemes elkezdeni lesöprögetni a havat, lekapargatni a jeget a napelemekről. Szakmai vélemények szerint ugyanis azzal többet ártanánk, mint használnánk. Erről a szlovéniai Moja elektrarna naperőmű-üzemeltető vezérigazgatója és a Szlovén Fotovoltaikus Szövetség igazgatótanácsának tagja részletesen is nyilatkozott a Nas stiknek. Mint elmondta, a napelemekről a hó eltávolítása a felületük megkarcolásának kockázatával jár, emellett időigényes és költséges lenne.

A munka többe kerülne, mint amilyen értékű áramhoz hozzájuthatnánk általa. Más érintettek arra is felhívják a figyelmet, hogy a hótakaró amúgy is átmeneti, így az általa okozott kiesés is viszonylag kicsi és rövid életű. A legtöbb esetben a hó gyorsan elolvad vagy lecsúszik a felületről a panelek dőlése és a modulok napfény alatti felmelegedése miatt.

Ami pedig a tisztítást illeti: a hó eltakarítása még puhább eszközökkel is mikrokarcolásokat okozhat, ezzel pedig tartósan csökken a panelek hatékonysága. Az üveg esetleges repedésekor emellett víz juthat a modulba, amely emiatt meghibásodhat.

Az állami tulajdonú Gen energija energiaszolgáltató a lapnak azt mondta, hogy a naperőművei nagy részét lejtőkön építi, így a hó viszonylag gyorsan lecsúszik a modulokról, amikor süt a nap. A hó magától lecsúszásának van egy előnye is, mivel segít megtisztítani a napelemeket azáltal, hogy eltávolítja a felszínen felhalmozódott szennyeződések nagy részét.

Nem más a helyzet Magyarországon sem. A hó ugyan látványosan lenullázhat néhány napnyi áramtermelést, de éves szinten alig számít. Kivétel persze, ha a hó hosszú ideig megmarad. Ám hozzátehetjük, hogy a hó eltakarítása háztáji napelem esetében, ha ahhoz fel kell mászni a háztetőre, akkor balesetveszélyes is lehet.

Mekkora termeléskiesést okozhat egy havas időszak?

Teljes hóborítás esetén az áramtermelés akár 90–100 százaléka is kieshet, ha vékony, vagy csak foltokban van hó a panelen, az 20–50 százalékos kiesés.

Egy átlagos háztartás esetében decembertől januárig a napelemek az éves termelésnek havi szinten csak a 2-4 százalékát adják, a hó miatti kiesés pedig ennek a kis aránynak az 5–30 százaléka. Vagyis éves szinten 0,2–1 százalék veszteség, ami a ChatGPT által modellezett háztartásban 1-2 ezer forint mínuszt jelent.

Mikor érdemes letisztogatni a napelemet?

Ha mégis rászánjuk magunkat a munkára, akkor annak kis, legfeljebb 20–25 fokos dőlésszög esetén érdemes nekifogni, lapostetős rendszer esetében. Elég kivárni a február végét, március elejét – ha egyáltalán akkor még esik a hó –, mert ekkor már erősödik a napsugárzás, így egy letisztított panel sokkal többet termel. Szempont lehet a tisztításnál az is, hogy vételezünk-e a hálózatról is áramot, vagy csak a saját szigetüzemű, esetleg akkumulátorral kiegészített létesítményeinkre hagyatkozunk. Az utóbbi esetben érdemes tisztogatni, mert minden kilowattóra számít.

Az előbbiekből az is következik, mikor nem éri meg eltakarítani a havat a panelekről: decemberben és januárban, meredek tető esetén, illetve ha pár napon belül olvadás várható.

Még a sima tisztítás is ritka, mint a fehér holló

„Az időjárási viszonyok miatt a napelemek hótól való megszabadításában lényegében nincs magyarországi tapasztalat. A tisztítás sem jellemző, mert megfelelő dőlésszög esetén az eső miatt a napelem öntisztító” - válaszolt a Világgazdaságnak Szolnoki Ádám, a Manap elnöke.

Persze, már erre a munkára is kifejlesztettek sokféle célszerszámot, de azokat jellemzően a nagyobb naperőművek esetében veszik igénybe. Általában az intézményeken lévő napelemek tulajdonosai várják el, hogy karbantartás keretében tisztítsák meg a paneleket. Elsősorban a panelek peremén 1-2-3 év alatt felgyűlő port kell eltávolítni.A hó esetében Szolnoki Ádám a fentiekkel egybecsengbe azt hangsúlyozta, hogy vigyázni kell, nehogy megsértsük a panelek felületét, azokat legfeljebb hosszú nyelű, puha eszközzel tisztítsuk. A családi házak tetejére azonban veszélyes felmászni, és amúgy is lehet számítani a hó néhány napon belüli leolvadására.