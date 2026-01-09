Lesz elég áram

Az extrém hidegben, az extrém terhelés mellett a biztonság a legfontosabb! Erről győződött meg a vezeték karbantartásáért felelős szakemberekkel végzett terepszemle során Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára a pénteken közzétett Facebook bejegyzése szerint.

Kiemelte: annak érdekében, hogy a magyar családok ezekben a napokban is megfelelő mennyiségű áramhoz és földgázhoz jussanak, folyamatosan egyeztetnek az energiaszolgáltatókkal. A szakemberek a zord időben is a terepen vannak és elhárítják a problémákat. A lelkiismeretes munkájuk eredményezi, hogy eddig nem volt az átlagostól eltérő fennakadás a villany- és gázszolgáltatásban - hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, hogy derekasan helytállt eddig a magyar áramhálózat a rendkívüli időjárásban, még rekordközeli terhelés mellett is.

A magyar rendszerirányító, a MAVIR várakozásai szerint ugyanis ezekben a napokban nagy valószínűséggel meg fog dőlni a korábbi rendszerterhelési csúcs és az sem kizárt, hogy meghaladja a 8000 MW feletti értéket. Czepek Gábor kitért arra is, hogy a földgáztárolók országos felhasználáshoz viszonyított töltöttsége meghaladja az uniós átlag kétszeresét - az európai élvonalban vagyunk ezzel az aránnyal, 75 téli napra lenne elegendő a mennyiség. Az energiacégek felkészültek az elkövetkező napokban várható időjárásra, a kemény fagyra és ónos esőre is - jelezte Czepek Gábor.

Az üzemeltetés stabil, a készenléti rend életbe lépett, ami a javító kapacitások és a szakemberek azonnali rendelkezésre állását jelenti. Havária esetén a beavatkozás haladéktalanul megkezdhető - szögezte le bejegyzésében az államtitkár.