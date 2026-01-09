Csökkent a fluktuáció a hazai cégeknél

Mérséklődött a munkaerőáramlás mértéke a magyarországi vállalatoknál, a cégek egyre óvatosabban toboroztak az elmúlt években, jelenleg sok munkavállaló váltana, ugyanakkor a lehetőségeik tovább szűkültek - közölte a Profession.hu állásportál pénteken az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, hogy 2023 óta folyamatosan csökken azon munkáltatók aránya, amelyek az előző évinél nagyobb munkaerőáramlást tapasztaltak: 2023-ban a cégek 44 százalék nyilatkozott így, 2024-ben 37 százalékuk, 2025-ben pedig 31 százalékuk számolt be erről. Ezzel párhuzamosan viszont egyre többen jelezték, hogy egyáltalán nincs változás a munkavállalói állományukban az előző évihez képest, míg ezeknek a cégeknek az aránya 2023-ban és 2024-ben 22 és 23 százalék volt, addig 2025-ben 31 százalékra nőtt.

A felmérésben rámutattak arra, hogy a csökkenő fluktuációt a munkáltatók óvatosabb toborzása is indokolja, a munkavállalóknak is kevesebb lehetőségük van a munkahelyváltásra, ugyanis folytatódott a korábbi trend, tovább csökkent az elérhető álláshelyek száma, 2025 és 2024 első tizenegy hónapját összevetve 2,2 százalékkal. Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója a közleményben hangsúlyozta, a fluktuáció továbbra is a szervezeti egészség egyik legfontosabb mutatója. Bizonyos mértékig - a vállalat méretétől és az iparágtól függően - hasznos, hozzájárul a megújuláshoz, friss szemléletet hoz a szervezetekbe.

A közleményben kitértek arra is, hogy miközben a munkaerőmozgás a cégek döntő többségét érintette az elmúlt egy évben, addig létszámtervvel mindössze alig több, mint felük rendelkezik, emberierőforrás-gazdálkodási stratégiával pedig még ennél is kevesebben. A toborzási gyakorlatokban nem történt érdemi elmozdulás, továbbra sem nőtt azok aránya, akik kialakult, rögzített toborzási folyamattal dolgoznak annak ellenére, hogy a hatékonyság növelése változatlanul kiemelt HR szakmai kihívás.

Kedvező ugyanakkor, hogy a vállalatok több mint kétharmada legalább alkalmanként, míg tízből három rendszeresen méri és elemzi álláshirdetései teljesítményét - tette hozzá Tüzes Imre.