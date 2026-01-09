Az építkezés éve lesz 2026 a magyar agráriumban

Nagy István azt mondta: sorra indulnak a fejlesztések és beruházások, amelyek munkahelyeket, biztos megélhetést és jövőt jelentenek a magyar vidéken. „A gazdák pontosan tudják, az elmúlt években nem volt könnyű dolgunk: voltak járványok, volt aszály, Brüsszel elhibázott agrárpolitikája, a háború és az energiaválság is jelentősen nehezíti a működést, de az elmúlt 15 év következetes építkezésének köszönhetően a magyar agrárium megállta a helyét, és ma már kézzelfogható eredményekről beszélhetünk” – emelte ki a tárcavezető, hozzátéve, hogy ma a magyar gazdák részére háromszor annyi forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekhez, mint bármikor korábban.

Rámutatott, hogy az uniós pénzek mellé 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást biztosítanak, ami Európában is egyedülálló, s ennek köszönhetően a pályázatok elbírálása folyamatos, a beruházások sorra indulnak. Nagy István leszögezte, hogy 2026 valóban az építkezés éve: mezőgazdasági üzemek, állattartó telepek, istállók épülnek, bővül az élelmiszeripar, fejlődnek a kertészetek; egyre korszerűbb a feldolgozóipar, egyre kisebb a kiszolgáltatottság, és a magyar gazdák versenyképesebbé válnak itthon és külföldön is.

Csak az elmúlt időszakban több mint 730 milliárd forint jutott gazdasági fejlesztést ösztönző beruházásokra, 800 élelmiszeripari projekt kapott támogatást, 1100 állattartó telep újul meg, és mintegy 2100 kertészeti fejlesztés indulhat el – sorolta. Megjegyezte, hogy Magyarország lakosságának több mint kétszerese, 20 millió ember élelmiszer-ellátására képes, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdák munkája értékes és versenyképes, pénzt hoz az országnak, és ez a pénz visszakerül a magyar gazdaságba, a vidékre.

z agrárminiszter úgy folytatta, hogy az aszály elleni védekezésben is komoly lépéseket tettek: 178 milliárd forintból valósultak meg öntözési beruházások, miközben az öntözött területek mértéke folyamatosan növekszik, s ez a termésbiztonságot és a gazdák kiszámíthatóbb jövőjét szolgálja. Nagy István közölte, egyre többen választják a környezetkímélő gazdálkodást, és Magyarország továbbra is GMO-mentes ország.

Az új Agrár-környezetgazdálkodási Programban több mint 19 600 kérelmet támogattak, csaknem 1,6 millió hektár terület vonatkozásában; az ökológiai gazdálkodás esetében pedig 5700 gazdálkodót, 375 ezer hektár területen. „Ez jó a földnek, jó a fogyasztónak, és jó a gazdáknak is” – húzta alá.

„Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy megvédjük a magyar állatállományt és az agráriumot a járványoktól, mert a biztonság az alapja mindennek!” – hangsúlyozta a miniszter. Nagy István videóját úgy zárta: megvédik a magyar földet és a magyar gazdák érdekeit Brüsszellel és annak bábjaival szemben. „Tiltakozunk minden olyan brüsszeli döntés ellen, amely a magyar agráriumot károsítja. Tiltakozunk a háborús tervek ellen, és az ellen is, hogy a gazdák pénzét elvegyék, és a háború, illetve Ukrajna finanszírozására fordítsák. A kormány mindent megtesz azért, hogy a folyamatokat a béke irányába terelje, mert béke nélkül nincs fejlődés és nincs biztonság a magyar agráriumban sem” – fogalmazott az agrárminiszter.