Mezőgazdasági szempontból kedvező a hó és a hideg

Az elmúlt napokban megérkezett a hó és a hideg, ami kedvező mezőgazdasági szempontból; a legtöbb csapadék is az Alföldön, a jelenleg leginkább csapadékhiányos területeken hullott - írta a HungaroMet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint évek óta nem volt példa olyan időjárásra Magyarországon, mint amilyen az elmúlt néhány napban volt. Csütörtök reggelre az országban összefüggő, 10-20 centiméteres hóréteg alakult ki, csak északnyugaton van kisebb, 2-8 centiméteres hótakaró. Az előző tíz napban jellemzően 10-40 milliméter csapadék hullott, nyugaton esett ennél valamivel kevesebb. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege ezzel együtt az ország északi kétharmadán 10-30 milliméterrel elmarad az átlagostól, míg délen a szokásos körül alakul

A 90 napos csapadékösszegben többnyire 10-70 milliméteres hiány mutatkozik a sokéves átlaghoz képest, a legtöbb csapadék a Tiszántúlon hiányzik, míg északon kis területen többlet is előfordul. A talaj felső egyméteres rétege nyugaton és északon telített nedvességgel, ugyanakkor az Alföldön 30-40 centiméter alatt még mindig száraz a föld, tavaszig legalább a fölső egy méternek föl kellene töltődnie, hogy a következő nyáron legyen tartaléknedvesség a növények számára.

A hőmérséklet jelentősen csökkent erre a hétre, szerdán az idei télen először volt csaknem országszerte egész napos fagy. A derült területeken a vastag hóréteg fölött pedig csütörtök reggelre helyenként mínusz 15 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet. A talaj felső 3-10 centiméteres rétege fagyott az országban, az állóvizek is befagytak. A repce és az őszi kalászosok a hó alatt nyugalmi állapotban vannak.

A hó nagyon kedvező, védi a növényeket a fagykártól, és olvadáskor a nedvesség lassan a talajba szivárog. Az előrejelzés szerint a következő 6-8 napban kemény, régen nem látott mínuszok jönnek, jelentősebb enyhülés a jövő hét második felében lehet. Keddig többfelé várható kisebb havazás, pénteken délnyugaton ónos eső is, az elmúlt napokhoz hasonló havazás azonban nem valószínű. A hóréteg az ország nagyobb részén megmarad a jövő hét közepéig. A hőmérséklet az átlag alatt várható, kemény éjszakai mínuszok és nappali fagyok valószínűek.

A derült éjszakákon mínusz 15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kiskertekben évek óta nem fagyott el a füge, de a következő napokban takarás nélkül a felszín fölötti rész a várható fagyokat nem fogja kibírni, de tőről ki fog hajtani tavasszal. Az új hatásokon nem lesz nyári terméshullám, majd csak őszi.