Megváltozott a foglalkoztatottak száma

Éves szinten a foglalkoztatottak száma – 20-30 ezerrel – a kereskedelem a közigazgatás az egészségügy és a mezőgazdaság területén nőtt, míg a feldolgozóipar és az építőipar gyengélkedett – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglakoztatáspolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.

Czomba Sándor ugyanakkor jelezte, hogy a feldolgozóiparban olyan nagy beruházások jönnek – mint a Mercedes és a BYD – amelyeknél több ezres nagyságrendben keresik majd a „hadra fogható” munkaerőt.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte, a következő időszakban az lesz a legnagyobb kihívás, hogy abból a nagyjából 300 ezer országhatáron belüli részben regisztrált álláskereső, részben inaktív emberből hogyan fogják megtalálni azokat, akik tudnak, akarnak és képesek is dolgozni.

Ehhez kapcsolódóan hangsúlyozta, hogy „amíg van magyar ember, addig a magyaroknak adjuk a munkát.”

Czomba Sándor az M1 aktuális csatornán elmondta, hogy 2026-ban továbbra is reális cél a reálbérek növekedése, amelynek idei mértéke 5 százalék körüli lesz.