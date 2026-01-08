Jó hatása van az Otthon Start programnak

Az Otthon Starttal új, megfizethető lakások tízezrei érkeznek, ez pedig megtörte a lakásárakat is; Budapesten megindult a lakásárak csökkenése - közölte Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

„Mivel riogatott hónapokon át a baloldal? – Hogy az Otthon Start felveri a lakásárakat” - írta a bejegyzésében, hozzátéve: „Mi tudtuk, hogy nem ez fog történni, mert a programba épített árkorlátokkal, valamint a program mellé rendelt lakásfejlesztési programmal olyan mértékben és tempóban fognak érkezni az új és megfizethető lakások tízezrei, hogy az pár hónapon belül megállítja az árak növekedését

És pontosan ez történik.” Kiemelte: a legnagyobb országos ingatlanportál legfrissebb adatai szerint Budapesten megtört a lakásárak emelkedése – két egymást követő hónapban is csökkentek az árak! Ez azt is jelenti, hogy 2025 negyedik negyedévében Budapesten nem emelkedtek a lakásárak, ami sok éves trendforduló. Fontos emellett, hogy az elmúlt félévben országos szinten is folyamatosan csökkent a lakásárak emelkedése, ami év végére gyakorlatilag megállt - húzta alá.

Panyi Miklós szerint az elmúlt 4 hónap eredményei magukért beszélnek: közel húszezer boldog új otthon startos lakástulajdonos, további több mint 10 ezer esetben pedig heteken belül megtörténik a hitel folyósítása. A befektetők visszahúzódtak a lakáspiacról, az első lakásvásárlók aránya duplájára, 40 százalékra nőtt. Több tízezer újépítésű lakás és ház fejlesztése indult meg országszerte, érkeznek az új megfizethető lakások. Csökkennek az albérletárak, megállt az ingatlanárak emelkedése - sorolta az eredményeket.

„Mi nyár óta következetesen erről beszélünk, miközben a balos megmondóemberek és a Tisza folyamatosan a programot támadták, 40 százalékos áremelkedéssel riogattak és azt mondták, hogy a program egyébként sem lesz népszerű, a fiatalok helyett pedig azt a befektetők és spekulánsok fogják igénybe venni. Hazudták és hazudnak folyamatosan. Az igazság velünk van. A számok pedig minket igazolnak. Nekik marad továbbra is a hangulatkeltés” - írta Panyi Miklós.