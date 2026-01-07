2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Gazdaság

MH
 2026. január 7. szerda. 7:47
Erősödött kissé szerda reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Szerdai árfolyammustra
Az eurót január 7-én, szerda reggel hét órakor 384,57 forinton jegyezték az előző este 18 órai 384,92 forint után
Fotó: Only France via AFP/Bernard Jaubert

A dollár jegyzése 328,88 forinton áll 329,28 forint után, a svájci franké pedig 413,62 forinton 414,04 után. A forint mindhárom devizával szemben 0,1 százalékkal erősödött.

A forint az évet erősebben kezdte az egy évvel korábbi, január 1-i állásnál mindhárom devizával szemben: 6,6 százalékkal az euró, 17,6 százalékkal a dollár és 5,8 százalékkal a svájci frank ellenében.

A szerda reggeli állás szerint a forint jegyzése az év eleje óta az euróval szemben szinte nem változott, a dollár ellenében 0,4 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,1 százalékkal áll gyengébben.

