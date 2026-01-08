Megvédjük a gazdák versenyképességét

Magyarország kormányának álláspontja határozott és egyértelmű: „elutasítjuk az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodást, és elutasítunk minden olyan brüsszeli megállapodást, mely a magyar gazdák életét megnehezíti, jövőképét, versenyképességét veszélyezteti – jelentette ki az agrárminiszter Brüsszelben szerdán.

A tagországok mezőgazdaságért felelős minisztereinek tanácsülését követően Nagy István kijelentette: az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság óriási károkat okoz az Európai Unió gazdálkodói számára.

„Nem nézhetjük tétlenül”, gyors és hatékony beavatkozásokra van szükség, hogy a meggondolatlan szabadkereskedelmi megállapodásokból, köztük az Ukrajnával, valamint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – jövő héten megkötni tervezett kereskedelmi megállapodásból fakadó problémákat kezelni lehessen. Az unió versenyképessége elveszett. Nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, ha az Európai Unió az élelmiszer-önellátását, szuverenitását fenn akarja tartani – hangsúlyozta az agrárminiszter.