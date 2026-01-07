Már a januári fizetéssel érkezhet a kedvezmény az édesanyáknak és a családoknak - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán.

NAV: már a januári fizetéssel érkezhet a kedvezmény az édesanyáknak, a családoknak

A közlemény szerint januártól nemcsak a harminc év alattiak teljes szja-mentessége lépett életbe, hanem a negyven év alatti kétgyermekes anyák is beléptek az szja-mentes körbe, és emelkedett a családi adókedvezmény összege.

A kedvezmények érvényesítését kérni kell a munkáltatótól, kifizetőtől, de a nyilatkozattételkor a NAV biztosítja az egyszerű online ügyintézést, és a rendelkezésére álló adatokat - személyes adatok, gyermekek, munkáltatók adatai - is betölti az űrlapra, így azokat már csak ellenőrizni és elfogadni kell.

Újdonságnak nevezték, hogy a nyilatkozat már több munkáltatónak is elküldhető egyszerre, egy kattintással, és az is, hogy a gyermekek adatai kiajánlásakor a kifizetői, munkáltatói adatszolgáltatások mellett a családipótlék-folyósítási adatokat is figyelembe veszi.

Aki valamelyik anyakedvezményre és családi kedvezményre is jogosult, tehet összevont nyilatkozatot is az ANYACSKA elnevezésű nyomtatványon, amelyben az „anyakedvezmények”, valamint a családi adó- és járulékkedvezmény érvényesítését egyszerre lehet kérni - hívta fel a figyelmet közleményében a NAV.

További könnyebbség, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató, kifizető folytatólagosan figyelembe veszi, tehát innentől nem kell évente kérni.

A mintegy 140 ezer háromgyermekes édesanyának, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet januárban már nem kell nyilatkozniuk, az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít - közölték.

A kedvezmények egy összegben is igénybe vehetők, ha valaki nem kéri a havi érvényesítést a munkáltatójától, az egész éves szja-kedvezmény kérhető egyszerre, a következő évi adóbevallásban - jelezték.

Az első, „Anyák kedvezménye” csempén a legfontosabb tudnivalók mellett az online kitölthető adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők egy kattintással. Az online kitöltéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztráció szükséges - áll a közleményben.