Magas foglalkoztatottság, stabil munkaerőpiac

A kormány megvédi a magyar munkavállalókat és a munkahelyeket – kezdte a legfrissebb munkaerőpiaci adatokhoz fűzött kommentárját a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglakoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

Czomba Sándor hozzátette: „azon dolgozunk, hogy a magas foglalkoztatottság fenntartása mellett egyre több pénz maradjon a családok zsebében”. Ehhez járul hozzá a minimálbér-emelés, az adócsökkentések és az áremelések elleni küzdelem.

A Központi Statisztikai Hivatal adatait idézte, amelyek szerint 2025 novemberében több mint 4,6 millióan dolgoztak Magyarországon, miközben a regisztrált álláskeresők száma rendkívül alacsony szinten maradt. A munkanélküliek száma közel 8 ezer fővel csökkent 2024 azonos időszakához képest, míg a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra mérséklődött. Így a munkanélküliség mértéke hazánkban továbbra is az uniós átlag alatt van.

A kormányzati intézkedések eredményeként 2010-hez képest már 1 millióval dolgoznak többen, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére emelkedett. Ráadásul több mint két éve folyamatosan nőnek a reálbérek, miközben a kormány Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni – sorolta Czomba Sándor.

A szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. Ez a magyar út, ez ad lehetőséget a fejlődésre, amelynek köszönhetően olyan intézkedések léptek életbe januártól, mint: a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, vagy a 11 százalékos minimálbér és a 7 százalékos garantált bérminimum emelés – idézte fel.

Végezetül kitért arra, hogy a kormány mindent megtesz az álláskeresők minél gyorsabb elhelyezkedése érdekében. Ezt a célt szolgálja a 30 év alatti fiatalokat és inaktívakat támogató Ifjúsági Garancia Plusz program, valamint a hasonlóan uniós forrásból megvalósuló, 30 év felettieket segítő program, amelyek keretében az álláskeresők bértámogatást, valamint lakhatási és utazási térítést kapnak. Eddig mintegy 60 ezer regisztrált álláskereső talált munkát a programok révén, több mint 73 milliárd forint uniós támogatásból – tette hozzá Czomba Sándor.