2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Avokádóolajat hívott vissza a Tesco

Határérték feletti glicidoltartalma miatt vonták ki a forgalomból

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 21:31
Megosztás

Visszahívta a Tesco-Global Áruházak Zrt. az általa forgalmazott Tesco Finest Avokádóolaj 250 ml elnevezésű terméket annak határérték feletti glicidoltartalma miatt – tájékoztatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szerdán az MTI-t.

Avokádóolajat hívott vissza a Tesco
A Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezték a termék határérték feletti glicidol tartalma miatt
Fotó: Facebook/Kereskedelem és Fogyasztóvédelem

Az áruházlánc a hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – közölték.

A visszahívás a 2027. február 8-i minőségmegőrzési idejű olajat érinti. Az NKFH kéri a vásárlókat, hogy a terméket ne fogyasszák el.

A tájékoztatás szerint a glicidol sejtkárosító és rákkeltő anyag, ezért az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket vezetett be az élelmiszerek glicidil-zsírsavészter-tartalmára.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Szerdai árfolyammustra

Szerdai árfolyammustra

ĀAz eurót reggel hét órakor 384,57 forinton jegyezték az előző este 18 órai 384,92 forint után