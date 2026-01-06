Tárgyalóasztalnál a kamionosok

Lázár János képviseletében Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára folytatta az egyeztetéseket a fuvarozói képviseletekkel kedden – közölte az ÉKM az MTI-vel.

A tárca decemberben ígéretet tett arra, hogy január elején fogadja Orosz Tibort és kollégáit, a december 22-i kamionos tüntetés szervezőit. Az ÉKM célja egy új keretrendszer felépítése, amely egyszerre veszi figyelembe a fuvarozók és annak a hárommillió embernek az érdekeit, akik az alsóbbrendű utak közelében élnek. Az egyeztetésen a felek részletesen átbeszélték a fuvarozók által benyújtott 12 pontból álló javaslatcsomagot és több vállalást is tettek – írták.

A közlemény szerint a jövő héttől az ágazati szervezetekkel (Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, NiT Hungary) tartandó találkozókra az Orosz Tibor által alapított Magyar Független Fuvarozók Egyesülete (MFFE) is teljes jogú meghívást kap. A fuvarozói érdekképviseletek és az ÉKM 2025. december 19-én aláírt megállapodása március 1-ig elegendő teret ad a vitatott kérdések rendezésére. A legfontosabb cél, hogy a magyar fuvarozók ne kerülhessenek versenyhátrányba a külföldi konkurenciához képest. Az MFFE kezdeményezte a bírságolási moratórium bevezetését március 1-ig, továbbá a bírságolási gyakorlat megváltoztatását, különös hangsúllyal a belföldi utakon szabálytalankodó külföldi kamionokra. A jövő heti egyeztetésen részt vesznek majd az útdíjszedő társaság, valamint az ellenőrzést végző társhatóságok (Országos Rendőr-főkapitányság, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) képviselői is.

A jövőben a minisztérium és az ágazati szervezetek közösen tájékoztatják a nyilvánosságot a tárgyalások előrehaladásáról – áll a közleményben.