„Tálcán kínálják Szerbiát" a MOL-nak

A magyar MOL-nak - amely a Szerbiai Kőolajipari Vállalatban (NIS) való részesedés megvásárlásáról tárgyal - kétségtelenül érdeke belépni a piacra, „hiszen tálcán kínálják számára egész Szerbiát” - hangoztatta a Szabad Magyar Szó szerint a belgrádi Gépészmérnöki Kar professzora és energetikai szakértője. Mint olvasható, Miloš Banjac véleménye szerint a kulcskérdés az ár. „Mi nagy vonalakban beszélünk arról, hogy a NIS a piac hetven százalékát tartja kézben, esetleg hogy három milliárd eurót fektettek be a korszerűsítésébe - ám amikor valaki meg akarja vásárolni, pontosan tudni akarja, mennyit is ér valójában” - magyarázta Banjac.

Szavai szerint jelenleg nagyon speciális körülményekről van szó, mivel „kényszerértékesítésről” beszélhetünk, ami további nehezítő tényező annak számára, aki az értékelést végzi. Banjac rámutatott arra is, hogy műszaki átvilágításra is szükség van, hogy az új tulajdonosok megbizonyosodhassanak arról, milyen terméket vásárolnak.

Elmondása szerint a MOL expanzióban van, hiszen fölvásárolta az INA vállalatot, ellenőrzése alatt tartja Csehországot és Szlovákiát, 200 töltőállomása van Lengyelországban, és amikor a Lukoil kénytelen volt kivonulni Bulgáriából és Romániából, a MOL az ő részesedéseik megvásárlását is fontolgatta.