Így változnak a jövedelmek és az ellátások 2026-tól

Az új év elejétől emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, ezzel együtt több juttatás számítása is módosul.

2026 januárjától több területen is változások lépnek életbe, amelyek a jövedelmek alakulását érintik. A minimálbér emelése mellett olyan juttatások összege is módosul, amelyek számítása a bérekhez kötődik, így a változások hatása szélesebb körben is megjelenik - írja a Fejér Megyei Hírportál (FEOL). Mint a cikkben emlékeztetnek, a minimálbér 11 százalékos emeléssel bruttó 322 800 forintra emelkedik, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal nő, és 373 200 forint lesz.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a minimálbéren dolgozók havonta nagyjából 32 ezer forinttal, a szakmunkások pedig körülbelül 24 ezer forinttal számolhatnak többel.

A minimálbér emelése nemcsak a fizetésekre lesz hatással. Több olyan szociális ellátás is létezik, amelynek összege közvetlenül a minimálbérhez igazodik, ezért ezeknél is magasabb összegek lépnek életbe 2026-ban. Ide sorol az álláskeresési járadék, a táppénz, a GYED, a GYES és a közfoglalkoztatotti bérek.

Ahogy azt Magyarország Kormánya oldalán is olvashatjuk, a kabinet célja a következő időszakban is változatlan - azaz a tervek szerint a minimálbér a következő években elérheti az 1000 eurós szintet, miközben a bruttó átlagkereset megközelítheti az egymillió forintot. A döntéshozók szerint a béremelések nemcsak a dolgozók pénztárcáján segítenek, hanem a gazdaságnak is jót tesznek. Ha több pénz marad az embereknél, többet tudnak költeni, ami a vállalkozások számára is kedvező.