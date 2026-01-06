Külkereskedelmi hiány novemberben

Novemberben 121 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, a kivitel volumene 8,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az egyenleg 765 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,1 százalékkal, az importé 3,7 százalékkal bővült a 2025. októberihez képest.

Novemberben a kivitel értéke 12,4 milliárd euró (4780 milliárd forint), a behozatalé 12,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt.

Az egy évvel korábbi időszakhoz képest az export euróban kifejezett értéke 1,8 százalékkal csökkent, az importé 4,4 százalékkal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,9 százalékkal csökkent, a behozatalé 6,8 százalékkal bővült.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,7 százalékkal emelkedett, a behozatalban 5,6 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 6,8 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,2 százalékkal, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött – tette hozzá a KSH.

A KSH részletezte: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 7,5 százalékkal csökkent, importvolumene 7,4 százalékkal bővült. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 4,3 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 3,4 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 7,0 százalékkal, importvolumene 4,0 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 2,0 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 1,4 százalékponttal visszafogta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 15 százalékkal alacsonyabb, az importjuké 22 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,6 százalékponttal fokozta a teljes kvitel volumencsökkenését, az importoldalon 2,2 százalékponttal erősítette a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 11 százalékkal csökkent, a behozatalé 1,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,8 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, az importban 0,1 százalékponttal erősítette a teljes forgalom volumennövekedését.

A KSH közölte: az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 8,4 százalékkal visszaesett, az onnan érkező behozatalé stagnált. A termék-külkereskedelmi mérleg 628 millió euróval romlott a 2024. novemberi egyenleghez képest, 405 millió eurós többlet keletkezett. Az export 75 százalékát, az import 71 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 6,4 százalékkal csökkent, a behozatalé 12 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 137 millió euróval romlott, 526 millió eurós passzívumot mutatott.

A jelentés összegezte: 2025. január-novemberben a kivitel értéke 136 milliárd euró (54 176 milliárd forint), a behozatalé 128 milliárd euró (51 062 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest a kivitel volumene 1,0 százalékkal csökkent, a behozatalé 2,3 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 568 millió euróval romlott, a többlet 7,8 milliárd euró volt.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala az év első tizenegy hónapjában a kivitelben 3,4 százalékkal, a behozatalban 0,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakihoz képest. A cserearány 2,9 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 1,3 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 2,1 százalékkal erősödött – közölte a KSH.