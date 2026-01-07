Kellemetlen meglepetés vár az egyik hazai bank ügyfeleire

Egy banki leállás komoly kellemetlenséget okozhat azoknak, akik éppen fizetnének, utalnának vagy banki ügyeiket intéznék. Az Erste Banknál január végén és február elején több alkalommal is szünetelnek majd egyes szolgáltatások, amelyeket az ügyfelek nem tudnak igénybe venni - írja a Bács-Kiskun Vármegyei Hírportál (BAON).

Az Erste Bank tájékoztatása alapján rendszerfejlesztés miatt lesz kiesés a banki szolgáltatásoknál 2026. január 23. 22:00 és 2026. január 24. 12:00, valamint 2026. február 5. 22:00 és 2025. február 6. 03:00 között. Az alábbi szolgáltatások nem működnek majd a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, az azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 01.24 00:00 – 2026. 01.24 04:00 között), az internetes vásárlás (kivéve 2026.02.05. 22:00 és 2026.02.06. 03:00 között), az Erste TeleBank, a Vállalati NetBank, az Electra, az Erste Business MobilBank, az SMS szolgáltatások, az API csatorna, az online termékigénylés és a lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felületei.