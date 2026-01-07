2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Energia biztosítva, aggódni felesleges

Az MVM senkinél nem kapcsolja ki az áram- és gázszolgáltatást

MH/ MTI
 2026. január 7. szerda. 5:01
Megosztás

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) felkérésére az MVM ebben a hónapban sehol nem kapcsolja ki a lakossági áram- és gázszolgáltatást – mondta a tárca parlamenti államtitkára kedden.

Energia biztosítva, aggódni felesleges
Az MVM-nél senki nem marad áram és gáz nélkül
Fotó: Facebook/Energiaügyi Minisztérium

Czepek Gábor a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében a rendkívüli hideggel indokolta az intézkedést.

A minisztérium emiatt kérte kedden az energiavállalatot arra, hogy hosszabbítsa meg a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot – tette hozzá.

Az államtitkár közölte, hogy a szükséges jogi lépéseket megtették, így január végéig annak is biztosítják az ellátást, akinek jelentős tartozása van. A cél, hogy a hidegből mindenki biztonságos és fűtött otthonokba érkezzen haza – fogalmazott.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink