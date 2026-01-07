Gazdaság
Energia biztosítva, aggódni felesleges
Az MVM senkinél nem kapcsolja ki az áram- és gázszolgáltatást
Az MVM-nél senki nem marad áram és gáz nélkül
Fotó: Facebook/Energiaügyi Minisztérium
Czepek Gábor a közösségi oldalára feltöltött bejegyzésében a rendkívüli hideggel indokolta az intézkedést.
A minisztérium emiatt kérte kedden az energiavállalatot arra, hogy hosszabbítsa meg a kedden lejáró kikapcsolási moratóriumot – tette hozzá.
Az államtitkár közölte, hogy a szükséges jogi lépéseket megtették, így január végéig annak is biztosítják az ellátást, akinek jelentős tartozása van. A cél, hogy a hidegből mindenki biztonságos és fűtött otthonokba érkezzen haza – fogalmazott.