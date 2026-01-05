Ne hagyjuk, hogy a hideg meglepjen

A héten várható erős lehűlés miatt a fagyveszélyre és a vízmérők, vízvezetékek téliesítésének fontosságára hívta fel a figyelmet hétfőn a Magyar Víziközmű Szövetség.

A fagyveszélyre és a téliesítés fontosságára figyelmeztetett a Magyar Víziközmű Szövetség (képünk illusztráció)

A magyarországi ivóvíz- és csatornaszolgáltatást végző szervezetek szakmai képviselője az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte, a héten hóval és erős lehűléssel megérkezik az igazi téli időjárás, emiatt érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről.

Hangsúlyozták, a télen nem lakott ingatlanok esetében fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is az esetleges károk megelőzése, mihamarabbi észlelése érdekében.

Hozzátették, a télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelten kell figyelni, amelyek kevésbé védett helyen, például pincében, falon kívül vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni.

A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak – írták a közleményben.

Kitértek arra is, hogy amikor az időjárás – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Ha például szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet, vagy a lakásban nem folyik a víz, akkor valószínűleg csőtörés történt, amiről a szolgáltatót értesíteni kell. A vízdíjszámlán szereplő víziközmű-szolgáltató hibabejelentő számát kell ilyenkor hívni, ott lehet érdeklődni a további feladatokról.

Minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget – figyelmeztettek.

A téliesítés könnyebb kivitelezésének segítésére a szövetség 2021-ben a DMRV Zrt.-vel készített egy kisfilmet, amelyben minden lépést megmutatnak a fagy elleni védekezés szemléltetésére. A film a https://www.youtube.com/watch?v=5hBiwe50X58 linken érhető el – tájékoztatott a Magyar Víziközmű Szövetség.