Gazdaság
Magyarország a világ élvonalába került
Magyarország az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került a napenergia hasznosításában: az áramtermelés 25 százaléka már napenergiából származik, míg 2019-ben ez csak 4 százalék volt – derül ki a brit Ember think-tank elemzéséből.
A svájci Die Weltwoche cikke rámutat:
„Orbán Viktor miniszterelnök kormánya egyszerűsített engedélyezési eljárásokkal, állami támogatásokkal és kedvező betáplálási tarifákkal ösztönözte a bővülést.”
A régióban Lengyelország, Csehország és Szlovákia is jelentős növekedést ért el, e négy ország együtt hatszorosára növelte termelését öt év alatt, meghaladva az EU-átlagot, idézi a svájci lapot a Mandiner.