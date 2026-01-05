Magyarország a világ élvonalába került

A Die Weltwoche cikke arról ír, hogy Orbán Viktor kormányának döntései után Magyarország hatalmasat lépett előre a napenergia hasznosításában, az Európai Unió átlaga pedig a nyomában sincs.

Egy év alatt több mint ötven százalékkal nőtt a napenergia felhasználása Magyarországon

Magyarország az elmúlt évtizedben a világ élvonalába került a napenergia hasznosításában: az áramtermelés 25 százaléka már napenergiából származik, míg 2019-ben ez csak 4 százalék volt – derül ki a brit Ember think-tank elemzéséből.

A svájci Die Weltwoche cikke rámutat:

„Orbán Viktor miniszterelnök kormánya egyszerűsített engedélyezési eljárásokkal, állami támogatásokkal és kedvező betáplálási tarifákkal ösztönözte a bővülést.”

A régióban Lengyelország, Csehország és Szlovákia is jelentős növekedést ért el, e négy ország együtt hatszorosára növelte termelését öt év alatt, meghaladva az EU-átlagot, idézi a svájci lapot a Mandiner.