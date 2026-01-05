Elon Musk ajánlata Venezuela népének

A tulajdonában lévő X közösségi oldalon jelentette be Elon Musk, hogy február 3-ig a Starlink ingyenes szélessávú szolgáltatást biztosít Venezuela polgárai számára azért, hogy lehetővé tegye a kapcsolattartást a külföldön élő rokonokkal - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a milliárdos vállalkozó e lépésével a nehéz anyagi helyzetben lévő lakosságot kívánja támogatni.

A nemzetközi sajtóban ugyanakkor többen megjegyezték, ahhoz, hogy valaki a rendszerhez tudjon csatlakozni, némi beruházásra is szükség van, hiszen az égből sugárzott jelek nem maguktól kerülnek bele a számítógépekbe. Azaz Musk végső soron ebben is csak üzletet lát, hiszen az eszközöket megvásárlók február 3-a után sem fogják eldobni drága pénzen beszerzett antennáikat, hanem előfizetői lesznek a Starlinknek.