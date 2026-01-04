Pancsovára látogat hétfőn a MOL küldöttsége

A szerbiai N1 hírportál értesülései szerint a magyarországi MOL vállalat delegációja január 5-én, hétfőn Pancsovára érkezik, ahol megtekinti a kőolaj-finomítót és a Petrohemia vállalatot, valamint több megbeszélést is folytat.

Az Egyesült Államok január 23-áig meghosszabbította a NIS működési engedélyét, és a nem orosz eredetű nyersolaj hamarosan megindulhat Szerbia felé. Aleksandar Vučić szerb elnök közlése szerint Washington azt várja, hogy húsz napon belül lezáruljon az adásvételi szerződés a NIS eladója és vevője között, és ez nagy valószínűséggel a magyar MOL lesz - írja a szerbiai N1 hírportál.

A nem orosz kőolaj már szinte úton van az Adria Kőolajvezetéken (JANAF) keresztül Pancsova felé, a kérdés azonban az, hogy január 23-áig meg tudnak-e egyezni az oroszok és a magyarok a tulajdonrész átvételéről. „Lehet, hogy megvan az oroszok részéről a jó szándék a NIS eladására, de lehet, hogy olyan összeget kérnek, amelyet a magyarok nem hajlandók megfizetni. Az is lehet, hogy megállapodnak – ez mind kérdéses, így nem marad más, mint kivárni egy újabb határidő lejártát” - hangoztatta az N1 által megkérdezett Miloš Obradović.

A NIS az amerikaiak utolsó pillanatban hozott döntésének köszönhetően lehetőséget kapott arra, hogy feltöltse készleteit, és egy ideig biztosítsa a finomító működését.