Nem túl sikeres az Alstom a szomszédban

A vasúti közlekedés a romániai közszolgáltatások egyik leggyengébben teljesítő területe. A régi, elavult vasúthálózaton rozoga szerelvények vánszorognak csigalassúsággal, a vonatok nagy többsége jelentős késéssel indul és érkezik meg, a vasútállomásokon negyven évvel ezelőtti állapotok uralkodnak - írja a Főtér. A cikkben utalnak rá, az állami tulajdonban levő CFR infrastruktúrájának feljavítására történtek vérszegény intézkedések, elkezdődött például a Kolozsvár-Nagyvárad pályaszakasz teljes felújítása, de közben akkora késések halmozódtak fel, hogy jelenleg sem tudni biztosan, mikor lehet majd ezen a szakaszon közlekedni.

A Vasúti Reformok Hatósága 2022 márciusában írt alá szerződést 20 hosszú távú, elektromos meghajtású Alstom Coradia Stream megvásárlására, hat hónappal később pedig további 17 ilyen szerelvény beszerzéséről is döntés született. Mindez 2,42 milliárd lejbe (475 millió euróba) került (áfa nélkül), ebben az árban pedig benne van a szerelvények karbantartása is 15 évig. A francia Alstom romániai képviselete azonban a pandémia és az ukrajnai háború okozta nyersanyagellátási nehézségekre mutogatva elakadt a beszállítással, noha 2024 decemberére mint a 37 szerelvényt le kellett volna szállítsa. Ezt a határidőt az állammal közös megegyezéssel meghosszabbították egy évvel. Csakhogy eljött és el is múlt 2025 decembere, és jelenleg csupán hat ilyen Alstom-szerelvény közlekedik, további négy vonat üzembe helyezése pedig elakadt a műszaki engedélyezési bürokrácia bugyrában.

Az ügy most ott tart, hogy a Vasúti Reformok Hatósága brutális, több mint 80 millió eurós késedelmi kárpótlás követel az Alstom romániai képviseletétől. Csakhogy a gyártó ezzel nem ért egyet, és beperelte az állami hatóságot a nemzetközi kereskedelmi bíróságon és a szerződés visszamondásával fenyegetőzik.