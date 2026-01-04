Létszámleépítés Parajdon

Idén mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság (Salrom), továbbá az állami vállalat tavaszig fizet csökkentett bért az elárasztott létesítmény kényszerszabadságra küldött bányászainak - közölte Constantin Dan Dobrea. Mint a Vajdaság Ma cikkéből kiderül, a cég korábban leváltott, de még tisztségben lévő igazgatója egy héttel korábban a Székelyhon.ro hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy decemberben a parajdi kirendeltség 62 alkalmazottját küldték március végéig tartó kényszerszabadságra. Erre az időszakra a vállalat havonta biztosítja számukra az alapbérük 80 százalékát.

Az igazgató a döntést gazdasági okokkal indokolta, hangsúlyozva, hogy a vállalatnak Parajdon már sem a sókitermelésből, sem a turizmusból nem származik bevétele.

Az elárasztott parajdi sóbánya fölött folyó Korond-patakon épített és hónapokkal ezelőtt elkészült csővezeték átvételéről is kérdezték a Salrom vezetőjét. Constantin Dan Dobrea elmondta, a munkálatok átvételéhez a helyi hatóság és az építési felügyelőség képviselőiből álló bizottság láttamozására várnak.