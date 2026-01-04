2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Látótávolságban a szerb-magyar kőolajvezeték

Megjelent a pályázat

MH
 2026. január 4. vasárnap. 14:25
Megosztás

Kiírták a közbeszerzést az Újvidék és Magyarország közötti kőolajvezeték megépítésére.

Látótávolságban a szerb-magyar kőolajvezeték
Valami elkezdődött...
Fotó: AFP/DPA/Lilli Förter

Immár elérhető az Újvidék és Magyarország között kőolajvezeték megvalósítására kiírt pályázat - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a dokumentáció nem tartalmazza a projekt becsült értékét, de korábbi becslések szerint a beruházás értéke elérheti a 157 millió eurót. A pályázatok beadási határideje február 5-e.

A beruházás célja az importútvonalak diverzifikálása és a piac biztonságosabb ellátása, mivel jelenleg Szerbia kizárólag a horvát JANAF vezetéken keresztül importál kőolajat. Az új szakasz országon belüli része körülbelül 113 kilométer hosszú, teljes egészében a föld alatt húzódna és éves kapacitása 5,5 millió tonna kőolaj lenne. Útvonala Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Zsablya, majd Újvidék.

A magyar külügyminiszter korábbi nyilatkozata szerint a vezeték Magyarország területén húzódó szakaszának 2027 végéig kell elkészülnie.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink