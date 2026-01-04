Egyre népszerűtlenebb a vasút Romániában

Nem igazán akarnak a népek vonatra szállni a szomszédban - olyannyira, hogy ismét kevesebben választották a CFR szolgáltatásait, mint korábban.

A múlt év első kilenc hónapjában 2024 azonos időszakához képest 8,8 százalékkal 48,993 millióra csökkent a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok száma – közölte vasárnap a bukaresti Országos Statisztikai Intézet (INS). Mint a Székelyhon írásából egyebek mellett kiviláglik, a hivatal adatai szerint az utaskilométerben kifejezett teljesítmény éves összevetésben 9,8 százalékkal mérséklődött a vizsgált időszakban.

A vasúti áruszállítás teljesítménye árutonnában mérve 8,4 százalékkal csökkent 2025 első kilenc hónapjában ez előző év hasonló időszakához képest. Tavaly januártól szeptemberig összesen 30,113 millió tonna árut fuvaroztak vasúton, ennek 79,3 százalékát belföldön - írja a lap.