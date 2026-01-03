Tovább erősödik a magyar vidék

Tovább folytatódik 2026-ban is a magyar vidék megerősítése - közölte Nagy István agrárminiszter szombaton a Facebook-oldalán.

A tárcavezető a videójában úgy fogalmazott: a magyar falvak fejlesztése nem áll meg 2026-ban sem, sőt nagyobb sebességre kapcsolunk. Folytatódik a magyar vidék megerősítése a Magyar Falu Programnak köszönhetően. A kezdeményezés 2019-es indulása óta már nagyságrendileg 1300 milliárd forintot fordított az állam a kistelepülések fejlesztésére.

„Ne feledjük, a magyar vidék egyszerre képes őrizni a hagyományait és alkalmazkodni a jövő kihívásaihoz” - mondta. A Magyar falu program azt a célt tűzte zászlajára, hogy az életminőség minden hazai kistelepülésen legalább olyan legyen, mint a városokban - fogalmazott, hozzátéve: vidéken élni jó, a magyar falvak, kisvárosok biztonságosak, és nem utolsósorban kicsi, de összetartó közösségre lelhetünk.

Nagy István a program 2025-ös intézkedései között kiemelte, hogy igénybe lehetett venni a falusi családok otthonteremtését segítő falusi csok támogatást, amely iránt töretlen érdeklődés mutatkozott. A kezdeményezés bevezetése óta csaknem 54 ezer kérelmet fogadtak be 324 milliárd forint értékben. Ráadásul a falusi csok kombinálhatóvá vált az otthon start programmal is. Több pályázati felhívást tettek közzé - sorolta, amelyeken eredményt is hirdettek. Több mint 10 milliárd forint értékben pályázhattak az önkormányzatok út-, híd-, zebrafelújításra és -létesítésre - közölte. Ugyancsak a programnak, a falusi útalapnak köszönhetően tavaly 10 milliárd forint összegben valósult meg a mellékutak felújítása országszerte.

A tárcavezető tájékoztatója szerint a falusi civil szervezeteket szintén támogatták 5 milliárd forinttal 2025-ben, így összességében már több mint 28 milliárd forint támogatásban részesültek a Magyar falu program keretében. Az önkormányzati feladatellátást segítő ingatlanok fejlesztésére, eszközök beszerzésére szintén pályázhattak a települések, 10 milliárd forintot meghaladó összeggel támogatták ezt a célt 2025-ben - ismertette.

Nagy István a videóban úgy fogalmazott: „a Tisza párttal szemben nekünk fontosak a házi kedvencek”. Pályázatot hirdettek tavaly a felelős állattartás elősegítésére is, a félmilliárd forintos keretösszegre összesen csaknem 400-an pályáztak sikeresen. Az első alkalommal meghirdetett, a közvilágítás korszerűsítését célzó kiírás keretösszegét megemelte a kormány, így összességében valamennyi pályázó, közel 1250 önkormányzat örülhet a 22 milliárd forintot meghaladó támogatásnak - ismertette. A templomfelújítási program keretében több száz falusi templom újulhat meg. Működési támogatásban összesen 1918 településen több mint 3350 kisbolt részesült, mintegy 10 milliárd forint támogatási összegben - közölte.

Az agrárminiszter szerint „az év vége legjobb híre” volt, hogy 20 milliárd forint értékben hirdettek két új pályázatot önkormányzati feladatellátást segítő ingatlanok, eszközök beszerzésére, valamint utak, hidak, járdák felújítására. A pályázatok benyújtására január közepétől lesz lehetőség.

A szülőföld tehát tele van lehetőségekkel, amelyek kitartó munkával és odaadással termőre fordulnak és értékké válnak. Éppen ezért a nemzeti kormány politikája mindig a vidék megerősítésére épül - hangoztatta Nagy István.