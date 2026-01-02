Jön az eddigi legkeményebb adóterv

Egy kaliforniai egészségügyi szakszervezet népszavazási kezdeményezése egyszeri, 5 százalékos adót vetne ki az államban élő, 1 milliárd dollár feletti nettó vagyonnal rendelkezők vagyonára. Az adó olyan eszközökre vonatkozna, mint a részvények, a műalkotások és a szellemi tulajdonjogok, nem pedig a jövedelemre, és a milliárdosoknak öt évük lenne a fizetésre – írja a Mandiner.

Neves tech-befektetők bírálták a kaliforniai ultragazdagokra kivetett javasolt adót.

Chamath Palihapitiya kaliforniai befektető az X-en azt közölte, hogy ismer olyan embereket, akiknek „kollektív nettó vagyonuk” 500 milliárd dollár, és akik „végleg elhagyták Kaliforniát” 2025 vége előtt. „Nem vállaltak kockázatot a javasolt vagyonlefoglalási adó miatt – amelyet milliárdos adóként vezettek be” – írta. „Ezen emberek nélkül a kaliforniai költségvetési hiány csak nagyobb lesz.” Palihapitiya nem nevezett meg senkit, és nem is szolgáltatott bizonyítékot állítására.

A neves tech-befektető, Peter Thiel befektetési cége, a Thiel Capital közölte, hogy decemberben bérleti szerződést írt alá egy floridai irodaterületre. Az iroda „kiegészíti a Thiel Capital meglévő Los Angeles-i tevékenységét” – közölte a cég.

A Craft Ventures kockázati tőkebefektetési cég, amelyet a Trump-adminisztráció MI-je és a kriptovaluta-guru, David Sacks 2017-ben közösen alapított, azt mondta, hogy a cég decemberben bérleti szerződést írt alá egy texasi irodahelyiségre. A cég szerint Bill Lee társalapító 2022 óta Austinban él és dolgozik, és Sacks a hónap elején „átköltözött a környékre”. Mindkét alapító „mostantól az új austini irodából fog dolgozni”, de a Craft megtartja irodáit New Yorkban és San Franciscóban. Thielnek van egy háza a Hollywood Hillsben Los Angelesben, Sacksnek pedig egy otthona a Pacific Heights kerületben San Franciscóban. Thiel és Sacks képviselői nem reagáltak a megkeresésekre.

Kaliforniában, amely számos Szilícium-völgyi és hollywoodi titánnak ad otthont, tavaly becslések szerint 255 dollármilliárdos élt több, mint bármely más államban az Altrata vagyonkutató cég szerint. Kalifornia adóbevételeinek több mint egyharmada a leggazdagabb 1 százaléktól származik.

A vagyonadó-javaslathoz még mintegy 875 ezer aláírásra van szükség ahhoz, hogy megjelenjen a novemberi szavazólapon; és ha a szavazók elfogadják, visszamenőlegesen azokra a milliárdosokra vonatkozna, akik január 1-jén lakosok voltak.

A milliárdos adójavaslat, amely becslések szerint 100 milliárd dollárt hozna, „egyszerű, egyszeri, igazságos és már most is működőképes” a kezdeményező szakszervezet szerint.