Meglepő rendelési statisztikák

A hamburger, a pizza és a sushi vezeti az idei rendelési statisztikákat a foodoránál. A legtöbben pénteken nyúlnak a telefonért itthon, hogy ételt rendeljenek, és volt olyan is, aki ezt 623 alkalommal tette meg. A foodora idén is betekintést nyújt a magyar és az európai trendekbe, és megmutatja mi került a rózsaszín hőtartó táskákba 2025-ben. Kiderült az is, hogy a leggyorsabb kiszállítást egy magyar futár végezte idén, mindössze 1 perc kellett hozzá. A legnagyobb összegű rendelés pedig közel 900 ezer forintos összegre rúgott és egy svéd felhasználó adta le - derült ki a foodorra közleményéből.

A foodora „2025 ízekre szedve” friss adatelemzése minden felhasználó fiókjába megérkezett, ahol nyomon követhetik, hogy alakult az évük rendelési szempontból. Az összesített adatokból kiderül, hogy Magyarországon - Európában egyedülálló módon - a péntek vált az ételrendelés napjává, ekkor használják a legtöbben a foodora alkalmazását, a vezető helyen pedig az amerikai, olasz és ázsiai konyhákat találjuk. A menü leggyakrabban sajtburger nagy adag sült krumplival, margherita vagy szalámis pizza és az elmaradhatatlan tejfölös mártogatós szósz, szinte bármihez.

Magyar lett Európa leggyorsabb futárja

Az év elején a legelső rendelések között az alkohol és a pizza szerepelt, míg a legelső megrendelésre nem kellett sokat várni, 00:04:18-kor Pécsről kértek egy húsimádó pizzát. Az idei leggyorsabb kiszállítás is Magyarországon történt, egy perc és egy másodperc alatt. A hihetetlen rekordot egy miskolci futár teljesítette a McDonald's étterméből.

A leghűségesebb magyar foodora PRO előfizető 623 megrendelést adott le az év során. A foodora PRO egy hűségprogram, amely havi díj ellenében olyan előnyöket kínál mint például ingyenes kiszállítás és exkluzív kedvezmények. A különböző melegételek mellett természetesen a magyarok egyéb termékeket is házhoz rendeltek: különösen népszerű volt 2025-ben a banán, a tej, az energiaital, a császárzsömle és az ásványvíz. Magyarországon a friss termékek iránt is nagyobb volt a kereslet az európai átlagnál: pékárut, gyümölcsöt, zöldséget, valamint húsokat is szorgalmasan rendeltek a foodorázók.

Európa hamburgert, pizzát és sushit akar

A foodora-országok adatait nézve jól látszik, hogy Európa-szerte a legnépszerűbb ételek az amerikai konyha (pl. hamburger), az olasz konyha (pl. pizza) és az ázsiai konyha (pl. sushi, pho) fogásai voltak. A 2024-es erőteljes növekedéssel ellentétben a salátarendelések emelkedése idén mérséklődött, 13 százalékos volt, szemben a tavalyi 76 százalékos növekedéssel. A foodora adatai egyértelműen mutatják: a magyarok szívesen kísérleteznek. Idén átlagosan 4,5 új éttermet próbáltak ki, ellentétben például Finnországgal, ahol átlagosan csak három új étteremmel próbálkozik, aki éhes.

Európa legnagyobb egyedi rendelése egy svédországi MAX étteremhez érkezett, és 2265 eurós, azaz közel 900 ezer forintos összegre rúgott. A rendeléseket - ahogyan az minden évben lenni szokott - az emberek összekötik a hidegebb hónapokkal és a több otthon töltött idővel, így októberben, novemberben és januárban csöngetnek leggyakrabban a futárok.

Mindennapi cikkek házhozszállítással: sör, sampon és óvszer egy kattintással

A foodora-országokban a legfontosabb gyorskereskedelmi cikkek közé tartoznak az alapvető élelmiszerek, mint például a tejtermékek, a tojás, a gyümölcs és a zöldség. A testápolás terén a foodora szintén megbízható egész Európában, ebben a kategóriában a sampon a legnépszerűbb termék. A virágszállítások terén idén is a rózsa szerezte meg a koronát. Esténként pedig országtól függetlenül, megnőnek az óvszer- és sörrendelések.