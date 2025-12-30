Gazdaság
Komolyat lép a Sberbank
Jó hír a kriptopiacnak
A Sberbank, Oroszország legnagyobb és legismertebb pénzintézete, a hírek szerint kriptovaluta-alapú fedezetekkel nyújtott rubelhitelek bevezetését tervezi. Olyan digitális eszközök, mint a bitcoin és az ethereum szolgálhatnának biztosítékként a kölcsönök mögött. Emellett a bank nem zárja ki más digitális eszközök, például stabilcoinok vagy tokenizált nemesfémek használatát sem.
Dominóhatást indíthat el a Sberbank. Ez a kezdeményezés radikális változást jelez a hagyományos orosz pénzügyi szektor hozzáállásában, amely eddig meglehetősen óvatosan kezelte a kriptovalutákat.
A Sberbank ezzel lényegében utat nyithat a digitális eszközök banki integrációja előtt, és új típusú hiteltermékeket vezethet be a piacra.
A Bank of Russia – Oroszország központi bankja – korábban mereven elutasította a kriptoeszközök pénzügyi integrációját, de az utóbbi hónapokban enyhülni látszik az álláspontja.
A kriptovaluták hitelezési fedezetként történő elfogadása jelentős hatással lehet az orosz és a nemzetközi piacokra egyaránt. A vállalatok számára új tőkebevonási formát jelenthet, különösen azoknak, akik jelentős digitális eszközkészlettel rendelkeznek.
Ha zöld utat kap a modell, az egész régióban elindíthat egy dominóhatást, más pénzintézetek és országok is követhetik a Sberbank példáját - írja az origo.