Keddi forintárfolyamok

2025. december 30., kedd

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Gazdaság

MH
 2025. december 30. kedd. 7:47
Frissítve: 2025. december 30. 7:49
Alig változott, vegyesen alakult kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót december 30-án, kedden reggel hat órakor 386,61 forinton jegyezték a hétfő este hat órai 386,27 forintos jegyzés után
Fotó: AFP/Silas Stein

A dollár 328,18 forinton áll 328,52 forint után, a svájci frank 416,31 forinton 415,88 után.

Kedd reggeli jegyzésén a forint 6,1 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 17,5 százalékkal erősebben a dollárral és 5,0 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

