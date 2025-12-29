Ezeket az autópályákat adják át 2026-ban Magyarországon

2026-ban a magyar autópálya-hálózat új szintre lép: az M49‑es és M4‑es szakaszok átadása mellett az M1‑es bővítése felpörög, és az M100-as munkálatai is megkezdődnek.

2026 is az átadások éve lesz a magyar autópálya- és autóút-építésben. Az ország keleti és északi régióiban új gyorsforgalmi szakaszok nyílnak meg, az M49‑es, M100‑as, M1-es és M4‑es projektek pedig majd egyszerre teszik kényelmesebbé, biztonságosabbá és modernebbé a hazai közlekedést – írja a Világgazdaság.

A legkiemeltebb közlekedésfejlesztési terveket Lázár János építési és közlekedési miniszter is ismertette az elmúlt hónapokban: több fontos szakasz átadása mellett új projektek is indulnak, a meglévő beruházásokon pedig jövőre indul el a munka legfontosabb része.

Az M49‑es gyorsforgalmi út az ország északkeleti részén hoz létre hosszú ideje hiányzó gyorsforgalmi kapcsolatot Románia felé. A Duna Aszfalt látványos ütemben dolgozik a Mátészalka–Ököritófülpös szakaszon, ahol már felfestett burkolat és aszfaltozás is látható. Az új sztráda hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a térség eddig gyorsforgalmi kapcsolat nélkül maradt, és most az M3‑as autópályát köti össze közvetlenül a román határ közelében lévő Szatmárnémetivel, Csengeren át.

Egy körülbelül két kilométeres szakaszt már ideiglenesen forgalomba helyeztek 2025 szeptemberében, amely az M49‑es és az M3‑as közötti felhajtást biztosítja Vásárosnamény térségében. A teljes szakasz átadása 2026 őszére várható, amikor a gyorsforgalmi út már teljes értékű kapcsolatot nyújt a helyi közlekedés és a nemzetközi tranzit számára is.

A fejlesztés így egyszerre teszi gyorsabbá, biztonságosabbá az utazást, és erősíti Magyarország északkeleti régiójának gazdasági összeköttetéseit.

Az egyik legfontosabb mérföldkő az M4-es autóút 34,29 kilométeres szakasza, amely Törökszentmiklós és Kisújszállás között készült el. A beruházást december végén ünnepélyesen átadták – meghaladva az eredeti ütemtervet – így ez a szakasz hivatalosan már forgalomba állt, de 2026 lesz az első teljes év, amikor az infrastruktúra ténylegesen működni fog a közlekedők számára.

Az átadások és a frissen forgalomba lépő útvonalak mellett több közlekedési projekt esetében jövőre indulnak el a legnagyobb kivitelezések és munkálatok.

Az M1‑es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának hatalmas bővítése a modern hazai közlekedés egyik legnagyobb fejlesztése lesz: az út 2-szer 2 sávból 2-szer 3 sávossá válik, intelligens forgalomirányítással és a pihenőhelyek korszerűsítésével együtt.

A 2025 szeptemberében elindított projekt kiváló ütemben halad, és várhatóan 2026-ban végzik el rajta a legfontosabb munkálatokat. A fejlesztés több fázisban éri el a teljesen háromsávos állapotot, és 2028–2029 körül várható a beruházás lezárása.

Az M100-as gyorsforgalmi út sem marad le a térképről. A projekt célja, hogy Esztergomot közvetlenül is bekapcsolja az M1‑es hálózatba. Bár a teljes átadás inkább a későbbi évekre várható, 2026 tavaszán már elindulhatnak az építési munkálatok, és a kivitelezés különböző ütemei.

A beruházásról még novemberben kiderült, hogy „Magyarország legdrágább autópályája” valójában sokkal kevesebből is el fog készülni: a korábbi 500 milliárd forintos összeg helyett Lázár János novemberben már csak 400 milliárdól beszélt, ami jelentős árengedmény lenne az óriásprojektben.

Ezek a beruházások nemcsak a gépjármű‑forgalom problémáit oldják meg, hanem ösztönzik a logisztikai fejlődést, a vidéki integrációt és a gazdasági együttműködést is – mindezt úgy, hogy végül több mint kétezer kilométernyi gyorsforgalmi úthossz érhető el Magyarországon.