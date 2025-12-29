Csökkent a gyémántkereslet

2025-ben várhatóan csökken Botswana bruttó nemzeti összterméke, azaz GDP-je, mivel a gyémántpiac újra az erőteljes lassulás jeleit mutatja. A gyémánt a dél-afrikai ország legfontosabb exportcikke.

Botswana gazdasága az idei évben várhatóan 0,9 százalékkal zsugorodik – közölte az ország pénzügyminisztere. A kedvezőtlen kilátások hátterében a gyémántpiac elhúzódó visszaesése áll, amely súlyosan érinti a dél-afrikai ország bevételeit.

Botswana a világ legnagyobb gyémánttermelője az érték alapján számolva, és az ágazat kulcsszerepet játszik a nemzetgazdaságban: a drágakövek adják az állami bevételek mintegy egyharmadát, valamint a devizabevételek közel háromnegyedét.

A gazdasági nehézségek különösen az állami szolgáltatásokat sújtják. A gaborone-i kormány jelenleg azon dolgozik, hogy többségi részesedést szerezzen a De Beers gyémántvállalatban: a terv szerint az állam az Anglo American tulajdonában lévő részvények megvásárlásával növelné jelenlegi, 15 százalékos részesedését.

Csakhogy az egyeztetések hosszú ideje tartanak, eredményre pedig ezidáig nem vezettek. Ha nem sikerül hamarosan megoldást találni Botswana pénzügyi kihívásaira, az régiós szinten is komoly gondokat okozhat.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) pedig ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi piaci környezetben ez kockázatos lépés lehet. A De Beers feletti irányításért ráadásul nemcsak Botswana érdeklődik: Angola állami tulajdonú gyémánttermelő vállalata szintén többségi részesedés megszerzésére törekszik.

Botswana gyémántexportja már 2024-ben lényegesen kisebb eredményt ért el (értéke 2 milliárd dollár volt), mint 2023-ban (3,6 milliárd dollár), vagy 2022-ben (5,7 milliárd dollár).

A dél-afrikai országban a világ egyik legjelentősebb gyémántbányája található: a Karowe-bányát üzemeltető vállalat gigantikus ráfordítással bővítené a kitermelési helyszínt és növelné meg üzemelési időtartamát – írja az origo.