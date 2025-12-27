Nem csak a nyugdíjasoknak jár a 14. havi nyugdíj

Az Országgyűlés elfogadta a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetéséről szóló jogszabályt. A döntés három kiemelt törvényt érint, amelyek 2026-tól jelentős változásokat hoznak a nyugdíjrendszerben és egyes szociális ellátások területén.

Nem csak a nyugdíjasok jogosultak a 14. havi nyugdíjra

A 14. havi nyugdíj több lépcsőben kerül bevezetésre, és várhatóan 2030-ra éri el a teljes havi ellátás összegét.

2026-ban: a havi nyugdíj 25%-a

2027-ben: várhatóan 50%

2028-ban: 75%

2029–2030-ban: 100%

A 2026-os évben tehát a jogosultak a nyugellátásuk egynegyedét kapják meg 14. havi juttatásként. A kifizetés automatikusan, minden év februárjában történik, külön igénylés vagy határozat nélkül - írja a HEOL.

A 13. és 14. havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző évben legalább egy napig, valamint a tárgyév februárjában is az alábbi ellátások valamelyikében részesül.

Jogosultak köre

A rendelet alapján a jogosultság többek között az alábbi ellátásokban részesülőkre is kiterjed:

korhatár előtti ellátás

szolgálati járandóság

rokkantsági és rehabilitációs ellátás

baleseti járadék

fogyatékossági támogatás

vakok személyi járadéka

átmeneti bányászjáradék

táncművészeti életjáradék

bányászok egészségkárosodási járadéka

nemzeti helytállásért járó pótlék

házastársi pótlék

házastárs után járó jövedelempótlék

Nyugdíjemelés 2026 januárjától

A kormány a várható infláció figyelembevételével határozta meg a 2026. évi nyugdíjemelés mértékét. Január 1-jétől a nyugdíjak és a velük azonos módon emelt ellátások 3,6%-kal emelkednek, és már a januári folyósítás is az emelt összegben történik.

Az emelés érinti többek között:

az öregségi nyugdíjat

az özvegyi nyugdíjat

az árvaellátást

a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat

valamint minden egyéb, felsorolt járandóságot

Megemelt összegek és jövedelemhatárok 2026-tól

A 3,6%-os emelés eredményeként az alábbi összegek érvényesek:

Rokkantsági járadék: 63 915 Ft/hó

Politikai okból jogtalanul meghurcoltak kárpótlási alapösszege: 169 510 Ft

Nemzeti helytállásért járó pótlék:

egyes esetekben 339 620 Ft

más esetekben 169 825 Ft

Özvegyi nyugdíj együttfolyósítási határa: 159 980 Ft

Időskorúak járadéka jövedelemmel nem rendelkezők esetén, kategóriától függően:

37 165 Ft

43 700 Ft

58 990 Ft

Rehabilitációs és rokkantsági ellátás alapösszege: 147 175 Ft