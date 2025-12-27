2026. január 8., csütörtök

Előd

Gazdaság

Nem csak a nyugdíjasoknak jár a 14. havi nyugdíj

Megvan a teljes lista, hogy kik részesülnek belőle

Az Országgyűlés elfogadta a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetéséről szóló jogszabályt. A döntés három kiemelt törvényt érint, amelyek 2026-tól jelentős változásokat hoznak a nyugdíjrendszerben és egyes szociális ellátások területén.

A 14. havi nyugdíj több lépcsőben kerül bevezetésre, és várhatóan 2030-ra éri el a teljes havi ellátás összegét.

2026-ban: a havi nyugdíj 25%-a

2027-ben: várhatóan 50%

2028-ban: 75%

2029–2030-ban: 100%

A 2026-os évben tehát a jogosultak a nyugellátásuk egynegyedét kapják meg 14. havi juttatásként. A kifizetés automatikusan, minden év februárjában történik, külön igénylés vagy határozat nélkül - írja a HEOL.

A 13. és 14. havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző évben legalább egy napig, valamint a tárgyév februárjában is az alábbi ellátások valamelyikében részesül.

Jogosultak köre

A rendelet alapján a jogosultság többek között az alábbi ellátásokban részesülőkre is kiterjed:

  • korhatár előtti ellátás
  • szolgálati járandóság
  • rokkantsági és rehabilitációs ellátás
  • baleseti járadék
  • fogyatékossági támogatás
  • vakok személyi járadéka
  • átmeneti bányászjáradék
  • táncművészeti életjáradék
  • bányászok egészségkárosodási járadéka
  • nemzeti helytállásért járó pótlék
  • házastársi pótlék
  • házastárs után járó jövedelempótlék

Nyugdíjemelés 2026 januárjától

A kormány a várható infláció figyelembevételével határozta meg a 2026. évi nyugdíjemelés mértékét. Január 1-jétől a nyugdíjak és a velük azonos módon emelt ellátások 3,6%-kal emelkednek, és már a januári folyósítás is az emelt összegben történik.

Az emelés érinti többek között:

  • az öregségi nyugdíjat
  • az özvegyi nyugdíjat
  • az árvaellátást
  • a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat
  • valamint minden egyéb, felsorolt járandóságot

Megemelt összegek és jövedelemhatárok 2026-tól

A 3,6%-os emelés eredményeként az alábbi összegek érvényesek:

  • Rokkantsági járadék: 63 915 Ft/hó
  • Politikai okból jogtalanul meghurcoltak kárpótlási alapösszege: 169 510 Ft

Nemzeti helytállásért járó pótlék:

  • egyes esetekben 339 620 Ft
  • más esetekben 169 825 Ft

Özvegyi nyugdíj együttfolyósítási határa: 159 980 Ft

Időskorúak járadéka jövedelemmel nem rendelkezők esetén, kategóriától függően:

  • 37 165 Ft
  • 43 700 Ft
  • 58 990 Ft

Rehabilitációs és rokkantsági ellátás alapösszege: 147 175 Ft

