Gazdaság
Nem csak a nyugdíjasoknak jár a 14. havi nyugdíj
Megvan a teljes lista, hogy kik részesülnek belőle
A 14. havi nyugdíj több lépcsőben kerül bevezetésre, és várhatóan 2030-ra éri el a teljes havi ellátás összegét.
2026-ban: a havi nyugdíj 25%-a
2027-ben: várhatóan 50%
2028-ban: 75%
2029–2030-ban: 100%
A 2026-os évben tehát a jogosultak a nyugellátásuk egynegyedét kapják meg 14. havi juttatásként. A kifizetés automatikusan, minden év februárjában történik, külön igénylés vagy határozat nélkül - írja a HEOL.
A 13. és 14. havi ellátásra az jogosult, aki a tárgyévet megelőző évben legalább egy napig, valamint a tárgyév februárjában is az alábbi ellátások valamelyikében részesül.
Jogosultak köre
A rendelet alapján a jogosultság többek között az alábbi ellátásokban részesülőkre is kiterjed:
- korhatár előtti ellátás
- szolgálati járandóság
- rokkantsági és rehabilitációs ellátás
- baleseti járadék
- fogyatékossági támogatás
- vakok személyi járadéka
- átmeneti bányászjáradék
- táncművészeti életjáradék
- bányászok egészségkárosodási járadéka
- nemzeti helytállásért járó pótlék
- házastársi pótlék
- házastárs után járó jövedelempótlék
Nyugdíjemelés 2026 januárjától
A kormány a várható infláció figyelembevételével határozta meg a 2026. évi nyugdíjemelés mértékét. Január 1-jétől a nyugdíjak és a velük azonos módon emelt ellátások 3,6%-kal emelkednek, és már a januári folyósítás is az emelt összegben történik.
Az emelés érinti többek között:
- az öregségi nyugdíjat
- az özvegyi nyugdíjat
- az árvaellátást
- a rokkantsági és rehabilitációs ellátásokat
- valamint minden egyéb, felsorolt járandóságot
Megemelt összegek és jövedelemhatárok 2026-tól
A 3,6%-os emelés eredményeként az alábbi összegek érvényesek:
- Rokkantsági járadék: 63 915 Ft/hó
- Politikai okból jogtalanul meghurcoltak kárpótlási alapösszege: 169 510 Ft
Nemzeti helytállásért járó pótlék:
- egyes esetekben 339 620 Ft
- más esetekben 169 825 Ft
Özvegyi nyugdíj együttfolyósítási határa: 159 980 Ft
Időskorúak járadéka jövedelemmel nem rendelkezők esetén, kategóriától függően:
- 37 165 Ft
- 43 700 Ft
- 58 990 Ft
Rehabilitációs és rokkantsági ellátás alapösszege: 147 175 Ft