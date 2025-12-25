Jöhet a cukoradó

Szerinte egy ilyen adó „politikai és gazdasági szempontból is régóta esedékes, mivel a túlzott cukorfogyasztás jelentős egészségügyi problémákat és ennek következtében hatalmas társadalmi költségeket okoz”. Hangsúlyozta, hogy az adó hatékony közpolitikai eszközzé válhat a krónikus betegségek megelőzésében. E tekintetben Günther 2026 első negyedévében tervezi benyújtani a vonatkozó kezdeményezést a Bundesratnak.

Emlékeztetőül, a német orvosi szövetségek többször is felszólították a kormányt a cukoradó kivetésére. Az orvosok úgy vélik, hogy a cukor ellen ugyanúgy kell küzdeni, mint a dohány ellen: átfogó állami szintű jogalkotási intézkedésekkel, beleértve a jövedéki adókat és a gyermekeknek szóló reklámok tilalmát. A túlzott cukorfogyasztásról úgy tartják, hogy növeli a cukorbetegség, a magas vérnyomás és a fogszuvasodás kockázatát, ami évente 12 milliárd eurós kárt okoz a német költségvetésnek - írta meg az Eadaily.