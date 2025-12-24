Tovább drágulhat az áram ára Szerbiában

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) legfrissebb jelentése szerint a szerb kormány vállalta, hogy a következő évben tovább emeli a háztartási villamos energia árát - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, a dokumentum, amely a Belgráddal kötött aktuális megállapodás végrehajtását értékeli, egyúttal arra is figyelmeztet: az energiaszektor pénzügyi stabilitása és a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) zavartalan működése kulcsfontosságú a gazdaság egészének szempontjából.

Az IMF-fel kötött megállapodás értelmében az áramtarifák következő módosítására legkésőbb 2026. október 1-jéig sor kerül. A pontos emelés mértékét egy, az energetikai vállalatok pénzügyi helyzetét és beruházási igényeit vizsgáló elemzés alapján határozzák meg, amely 2026 májusára készül el. A kormány által benyújtott gazdaságpolitikai nyilatkozat szerint a drágulás semmiképpen sem maradhat az infláció szintje alatt, sőt, azt legalább egy százalékponttal meg kell haladnia.

A Valutaalap indoklása szerint a rendszeres tarifaemelés elengedhetetlen ahhoz, hogy az állami energetikai vállalatok fedezni tudják működési költségeiket, és hosszú távon is pénzügyileg fenntartható pályán maradjanak.