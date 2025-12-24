Egy sör, ami csak karácsonykor kapható

Mexikó a világ legnagyobb sörexportőre. Az egyik legkedveltebb fajtája azonban csak az országban található meg, és hagyományosan évente csak néhány hétig kapható - írja friss cikkében a BBC. Mint olvasható, Németországban a piaci standokon fűszeres, melegítő Glühweint (forralt bort) kínálnak- míg a vilűág másik felén egy malátás, Bock stílusú habzó ital, a Noche Buena, azaz a „szent éjszaka” vagy „karácsony estéje” járja.

Objektum doboz

A lap szerint a karamellás, égetett kávés jegyeivel és erőteljes, 5,9 százalékos alkoholtartalmával a sötétbarna főzet eltér Mexikó számos ismertebb, könnyebb sörétől.

„Szerkezete és íze kiemeli a mexikói konyha fűszeres zamatait” - mondta a BBC-nek Karla González, a Heineken Mexico márkamenedzsere. Utóbbi vállalat mostanság a Moctezuma sörfőzde tulajdonosa is egyben, ahol a Noche Buenát először alkották meg. Hozzáteszik, a hatalmas kereslet okán az üzem az elmúlt években október végétől január elejéig hosszabbította meg az értékesítési időszakot.