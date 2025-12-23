Új babaáruházlánccal erősít a Mészáros Csoport

Sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. a szlovén ALFI Magántőkealappal és a többi kis tulajdonossal, amelynek értelmében Szlovénia, Horvátország és Észak-Macedónia piacvezető baba-mama és gyermek bolthálózata, a Baby Center a 100%-os tulajdonába kerül az Alfi Kids d.o.o-n keresztül - derül ki a lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményből.

A tranzakció eredményeként a vállalatcsoport egy olyan régiós szinten is meghatározó szereplőt integrál kiskereskedelmi portfóliójába a 2024-ben felvásárolt Brendon mellé, amely jól illeszkedik a hosszú távú nemzetközi növekedési céljaihoz a baba-mama és gyermek kis- és nagykereskedelem területén.

A Talentis Group stratégiája, hogy olyan vállalatokba fektessen, amelyek hosszútávon fejlesztési potenciállal rendelkeznek és értéket teremtenek a helyi és nemzetközi piacon egyaránt. Ennél a befektetéseknél kiemelt célja a fenntartható működés és a regionális jelenlét erősítése, valamint a Baby Center és Brendon csoport működési és logisztikai folyamatainak közös optimalizálása, erős partneri, illetve beszállítói kapcsolatok kiépítése, illetve az informatikai és ügyfélkapcsolat-kezelési fejlesztések végrehajtása.

A Baby Center csoport számára a tranzakció egy olyan tulajdonosi struktúrához való csatlakozást jelent, amely stabil tőkefedezetet, kiszámítható üzleti és működési környezetet biztosít. A tranzakció elősegíti a további fejlesztések és beruházások megvalósítását, valamint lehetőséget teremt a vevői igények gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálására.

A Baby Center csoport a Mészáros cégcsoporton belüli szinergiák kihasználásával képessé válik a piaci trendek és innovációk gyors adaptálására, továbbá a termékportfólió folyamatos fejlesztésére és a hatékonyabb működésre ezáltal támogatva a vállalatcsoport hosszú távú növekedését és értékteremtését.

„Kiemelt törekvésünk a zökkenőmentes átállás biztosítása, amely során vásárlóink és üzleti partnereink számára is garantáljuk a megszokott magas szolgáltatási színvonalat. Cégcsoportunknál már olyan meghatározó márkák és kereskedelmi láncok működnek, mint a Brendon, így az akvizíció lehetővé teszi, hogy még szélesebb termékkínálatot, még hatékonyabb logisztikát és magasabb szintű kiszolgálást biztosítsunk a kis- és nagykereskedelemben egyaránt. A Baby Center csoport több évtizedes piaci tapasztalata, erős márkaértéke és stabil nagykereskedelmi hálózata jelentősen erősíti pozícióinkat a gyermektermékek szegmensében” – nyilatkozta Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa.

A gyermek- és babatermékekre specializálódott Baby Center csoport kis- és nagykereskedelmi üzletágakból épül fel, árbevételének meghatározó része olyan saját márkás termékekből származik, mint a FreeON, valamint további játékok értékesítéséből. Bolthálózata összesen 90 üzletet foglal magába, Szlovéniában 52, Horvátországban 36 és Észak-Macedóniában 2 üzlet található, de egyre nagyobb szeletet hasít ki magának az online értékesítés is. Alkalmazottainak száma több mint 700 fő.