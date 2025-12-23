2026. január 8., csütörtök

Előd

Gazdaság

Többségi tulajdonrészt vásárol a 4iG leányvállalata a HeliControl Kft.-ben

MH/ MTI
 2025. december 23. kedd. 19:15
A 4iG Nyrt. leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. adásvételi szerződést kötött a HeliControl Kft. jegyzett tőkéjének 63 százalékát megtestesítő üzletrészeinek megszerzésére - közölte a társaság kedden a Budapesti Értéktőzsde (MTI) honlapján.

Többségi tulajdonrészt vásárol a 4iG leányvállalata a HeliControl Kft.-ben
A 4iG irodakomplexuma a fővárosban (képünk illusztráció)
Fotó: www.4ig.hu

A közlemény szerint a tranzakció a hatósági jóváhagyások megszerzésével, valamint az adásvételi szerződésben meghatározott egyéb zárási feltételek teljesülésével zárulhat.

A helikoptereket szervizelő vállalat többségi tulajdonrészének megvásárlásával a 4iG belép a forgószárnyas légijárművek karbantartási és modernizációs piacára, integrált ipari és szolgáltatási képességeket építhet ki Magyarországon és a térségben. A HeliControl tudására és infrastruktúrájára építve olyan kompetenciaközpont jöhet létre, amely magas hozzáadott értékű megoldásokat kínál, támogatva a polgári, rendvédelmi és védelmi célú forgószárnyas flották fenntartható üzemeltetését, korszerűsítését és hosszú távú kiszolgálását - írták.

A 4iG Nyrt. júliusban jelentette be nem kötelező érvényű megállapodás aláírását a HeliControl Kft. 63 százalékának megszerzésére. Az akkori tájékoztatás szerint a cég helikopterek karbantartására, javítására és alkatrész-ellátására specializálódott, ügyfelei között magyar, osztrák, svájci, német, skandináv és más európai helikopterüzemeltetők is megtalálhatók.

