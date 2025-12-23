2026. január 8., csütörtök

Gazdaság

Itt tart a forint kedd reggel

Az euró jegyzése reggel hét órakor 388,63 forinton állt az előző este hat órai 388,75 forint után

Vegyesen alakult, kevéssé változott kedd reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése december 23-án, kedden reggel hét órakor 388,63 forinton állt az előző este hat órai 388,75 forint után
A dollár jegyzése 330,04 forintra csökkent 330,75 forintról, a svájci franké pedig 417,95 forintra ment fel 417,55-ről.

Kedd reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a decemberi kezdésnél: 1,8 százalékkal az euróval, 0,3 százalékkal a dollárral és 2,0 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödött, 5,6 százalékos nyereségre tett szert az euró, 17,0 százalékosra a dollár és 4,6 százalékosra a svájci frank ellenében.

