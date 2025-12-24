Gazdaság
Bryndzát hívott vissza a Lidl
Haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Markus Scholz
A forgalmazó mikrobiológiai okokkal indokolta az intézkedést, a termékben nem zárható ki a Listeria monocytogenes jelenléte. A visszahívott 125 grammos csomagban kapható termék gyártója az Agrofarma, spol. s.r.o., minőségmegőrzési ideje 02.01.2026., tételazonosítója L171225.
A közlemény szerint a Lidl haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, együttműködve a hatósággal. A termékek megsemmisítését vagy elszállítását az NKFH figyelemmel kíséri.