Hétfői forintárfolyamok

Alig változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő reggelre a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése december 22-én, hétfő reggel fél nyolckor 386,41 forinton állt a péntek este hat órai 386,55 forint után

A dollár jegyzése 329,73 forint 329,83 után, a svájci franké pedig 415,14 forint 414,75 után.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll az előző, 51. heti hétfői kezdésnél, 0,3 százalékkal az euró, 0,5 százalékkal a dollár és 0,7 százalékkal a svájci frank ellenében.

A decemberi kezdéshez képest a forint eddig 1,3 százalékkal gyengült az euróval, 0,2 százalékkal gyengült a dollárral és 1,4 százalékkal gyengült a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödött, 6,1 százalék nyereségre tett szert az euróval, 17,0 százalékosra a dollárral és 5,2 százalékosra a svájci frankkal szemben.