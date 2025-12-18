2026. január 8., csütörtök

Gazdaság

Kivár a devizapiac

MH/MTI
 2025. december 18. csütörtök. 7:17
Szinte nem változott a forint árfolyama csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben.

A hétfői kezdésnél a forint úgy egy százalékkal áll gyengébben mindhárom devizával szemben
Fotó: MH/Hegedüs Róbert

Az eurót reggel hat órakor 389,08 forinton jegyezték a szerda 18 órai 389,15 forint után, a dollár jegyzése nem változott, 331,33 forint, a svájci franké pedig 416,61 forintra csökkent 416,85 forintról. Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 5,5 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 16,6 százalékkal erősebben a dollárral és 4,9 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az 51. heti hétfői kezdésnél a forint úgy egy százalékkal áll gyengébben mindhárom devizával szemben. December eleje óta a forint közel két százalékkal gyengült az euró, bő fél százalékkal a dollár és több mint másfél százalékkal a svájci frank ellenében.

