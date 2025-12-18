Japánnak mindenáron szüksége van az orosz gázra

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma meghosszabbította a Japánra vonatkozó szankciók elengedését a Szahalin II LNG-projekttel kapcsolatban. Tokió attól tart, hogy az orosz gázimport leállítása magasabb áramárakhoz vezet.

Fotó: Danil Shamkin / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az amerikai pénzügyminisztérium meghosszabbította a Japánnal szembeni szankciómentességet, és 2026. június 18-ig engedélyezte a távol-keleti Szahalin-II projektből származó LNG-importot.

„Japánban aggodalomra ad okot, hogy ha a Szahalin II-ből származó LNG-import megszűnik, az áramszámlák emelkedni fognak, és az energiaellátás kevésbé lesz megbízható” – írja a japán NHK.

Minoru Kihara japán miniszterelnök kijelentette, hogy az LNG-ellátás, beleértve az orosz projektből származót is, rendkívül fontos Japán energiabiztonsága szempontjából.

„Továbbra is szorosan együttműködünk a nemzetközi közösséggel, elsősorban a G7-tel, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a zavartalan és stabil LNG-ellátás biztosítása érdekében” – mondta, tájékoztat az eadaily.com.