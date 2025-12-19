2026. január 8., csütörtök

Ismét odacsaptak az árnyékflottának

 2025. december 19. péntek. 3:45
Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács bejelentette csütörtökön, hogy újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be, és további 41 hajót vett fel az Oroszország úgynevezett árnyékflottájához tartozó olajszállító tartályhajók szankciós listájára.

Egy tanker a sok közül...
Fotó: AFP/Damien Meyer

A döntés értelmében az érintett hajókra kikötői hozzáférési tilalom, valamint a tengeri szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások széles körének nyújtását tiltó intézkedések vonatkoznak. Az intézkedések célja azoknak a nem uniós tankereknek a megfékezése, amelyek Vlagyimir Putyin árnyékflottájának részeként megkerülik az orosz olajra vonatkozó árplafon-mechanizmust, támogatják Oroszország energiaszektorát, katonai felszerelést szállítanak, illetve ellopott ukrán gabona és kulturális javak elszállításában vesznek részt.

A mostani döntéssel a szankcionált hajók száma csaknem 600-ra emelkedett. A Tanács hangsúlyozta: az intézkedés szorosan kapcsolódik azokhoz a közelmúltbeli döntésekhez, amelyekkel kilenc, az árnyékflotta működését elősegítő szereplőt vettek jegyzékbe, valamint ahhoz a nyilatkozathoz, amelyet az Európai Unió és tagállamai fogadtak el az árnyékflotta jelentette fenyegetések kezelésére és a létfontosságú tengeralatti infrastruktúra védelmére vonatkozóan, a tengerek jogáról szóló nemzetközi jogi keretek teljes körű alkalmazásával.

Az Európai Unió megerősítette: továbbra is készen áll a nyomás fokozására Oroszországgal és az árnyékflotta teljes láncolatával szemben, szükség esetén további szankciók elfogadásával.

